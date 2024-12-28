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Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

Чубайс снизил требования к обвиняемым в краже его имущества на 5 млн рублей
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс снизил требования к фигурантам уголовного дела о краже его имущества на ₽5 млн, сообщает ТАСС.

«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны», — поделился адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

Адвокат добавил, что сейчас сумма требований составляет около ₽65 млн. Ранее Чубайс заявлял иск на ₽70 млн.

Он уточнил, что подсудимые с момента первой попытки рассмотрения уголовного дела в суде настаивали на личном присутствии Чубайса. Но покинувший Россию потерпевший не явился на заседание. Он продолжает настаивать на привлечении фигурантов дела к уголовной ответственности.

Следующее заседание запланировано на 16 января.

До этого РИА Новости сообщало, что следствие разыскивает соучастников хищения в деле бывшего генерального директора технологической компании «Пластик Лоджик», Бориса Галкина, которого обвиняют в краже 13 млрд рублей, выделенных «Роснано» на разработку отечественного планшета.

Ранее в Госдуме потребовали признать Чубайса иноагентом.

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