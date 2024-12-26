Пробоина на судне Ursa Major после взрывов: владелец затонувшего сухогруза раскрыл новые подробности

На российском судне Ursa Major, затонувшем 23 декабря в Средиземном море, обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Повреждения на борту, включая рваные края пробоины, указывают на возможный теракт. В результате инцидента два члена экипажа пропали без вести, 14 спасены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В результате трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщили в пресс-службе компании-владельца судна «Оборонлогистика».

Пробоину заметили после того, как была объявлена общесудовая тревога и проведен внешний аварийный осмотр. Отверстие находилось на уровне 15-30 сантиметров над водной линией.

«Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — цитирует компанию РИА Новости.

Основная версия — теракт

Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром 24 декабря. Корабль, который следовал из Санкт-Петербурга во Владивосток, миновал Гибралтарский пролив. На борту находились 16 членов экипажа, из которых 14 удалось спасти. Два человека пропали без вести.

В «Оборонлогистике» считают, что причиной крушения стал террористический акт. По данным компании, взрывы на борту судна были терактом. 23 декабря 2024 года в 13:50 по московскому времени с правого борта судна произошли три последовательных взрыва в районе кормовой части. Это вызвало резкий крен судна на 25 градусов, что указывало на поступление воды в внутренние помещения. Эти события и стали основой версии о теракте.

По данным МИД, сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при движении и эксплуатации судов в Средиземном море.

«На судне под флагом Российской Федерации произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению. Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасательным службам», — отметили в СК.

Кто мог стоять за взрывами

Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с kp.ru выразил уверенность в том, что это был теракт, который тщательно спланировали. По его мнению, взрывные устройства были установлены в Санкт-Петербурге до того, как судно покинуло порт, а активация произошла, вероятно, с берега — из Испании.

«То, что затонул в 67 милях от Испании — так это не расстояние для радиосигнала. Но могли задействовать и аппарат из спутниковой группировки. Практика подобных терактов была. Линкор «Императрица Мария» взорвали диверсанты, завербованные немцами, прямо на рейде. <...> Взрывчатку запустили в угольные шахты — и взорвали», — сказал он.

Дандыкин считает, что взрывы были не случайными, а подготовленными с расчетом на максимальный ущерб, что подтверждается быстрым затоплением судна и значительными повреждениями.

Дандыкин также высказал предположение, что цель теракта могла также заключаться в попытке остановить развитие России в Арктике. На борту судна находились важные грузы, включая оборудование для строительства ледоколов, которые могут стать конкурентами американским аналогам. Это, по мнению эксперта, делает заинтересованных в таком нападении не только политических противников, но и игроков, имеющих стратегический интерес в Арктике.