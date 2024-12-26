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Капитан первого ранга прокомментировал взрывы на судне Ursa Major

Капитан Дандыкин: взрывчатку на судно Ursa Major могли заложить в Петербурге
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Social media/Reuters

Взрывчатку на судно Ursa Major, которое затонуло в Средиземном море, могли заложить в Санкт-Петербурге до отплытия во Владивосток. Об этом в интервью kp.ru рассказал капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

По его словам, взрывчатку могли активировать с берега. Капитан предположил, что это было сделано с испанской территории.

Дандыкин добавил, что тот, кто устанавливал взрывные устройства, точно знал самые уязвимые точки корабля.

Накануне сообщалось, что руководство группы компаний «Оборонлогистика», владеющей российским судном Ursa Major, полагает, что причиной его потопления в Средиземном море стала целенаправленная террористическая атака.

24 декабря российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны, направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

Ранее в России возбудили дело после крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море.

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