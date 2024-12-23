«Родилась мысль — «убью!» Экс-полковник МВД признался в убийстве журналиста спустя 20 лет

Полковник МВД в отставке, экс-замначальника антикоррупционного отдела МВД Михаил Смирнов спустя 20 лет признался в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований Максима Максимова. Репортер пропал в 2004 году, когда пошел на встречу, после которой его больше никто не видел. Смирнова и его подчиненных подозревали еще тогда, однако предъявлять обвинения милиционерам не стали, так как тело журналиста не нашли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Михаил Смирнов сознался в убийстве репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, который пропал без вести 20 лет назад. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 18 декабря Смирнов заявил следователям, что покажет место, «где закопан журналист Максимов». 19 и 20 декабря оперативные, следственные, поисковые службы копали лесополосу в Белоострове в этом месте, однако пока найти тело репортера не удалось.

«Сегодня, 23 декабря, опять копают», — сообщил заместитель главного редактора издания Евгений Вышенков.

Он добавил, что поиски тела Максимова продолжаются не ради доказательств вины Смирнова, а потому что Следственный комитет искренне хочет вместе с редакцией «Фонтанки» похоронить журналиста.

Исчезновение Максима Максимова

Максимов начинал свою журналистскую карьеру в отделе культуры журнала «Смена». В нем он проработал около пяти лет, после чего перешел в АЖУР, которое основал Андрей Константинов, возглавлявший в «Смене» отдел криминальный хроники. После Агентства журналистских расследований вплоть до своей смерти Максимов работал в журнале «Город».

«Максим Максимов занимался в основном криминальными темами, писал о переделе сфер влияния между бандитскими группировками, о «черных маклерах», о громких судебных процессах с участием известных в Петербурге личностей, вел собственные расследования нашумевших уголовных дел. Последние публикации Максимова были посвящены делу об убийстве депутата Госдумы и лидера партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, которая 20 ноября 1998 года была расстреляна в подъезде собственного дома», — писала «Лента.ру».

Журналист пропал 29 июня 2004 года. В тот день, как писали СМИ, он договорился с кем-то о встрече и пошел на нее. Больше Максимова никто не видел. Существовало много версий его исчезновения — рассматривали даже вариант, что он просто уехал в отпуск. Однако оперативники остановились на одной.

Спустя год следователям удалось найти человека, который 29 июня 2004-го звонил репортеру. Журналист Андрей Исаев рассказал, что по просьбе Смирнова назначил Максимову встречу — в сауне на Фурштадской улице, где журналиста избили, задушили, а тело спрятали.

При этом милиционера и двух его подчиненных — старших оперуполномоченных майоров Льва Пятова и Андря Бочурова — задержали еще до этого. Их обвиняли в фальсификации доказательств в уголовных делах, которые те якобы неправомерно возбуждали с целью вымогательства взяток. В ходе расследования этого дела появилась информация, что все трое могут быть причастны к убийству Максимова.

«По версии оперативников, Смирнов, Пятов и Бочуров похитили и убили журналиста, так как узнали, что он получил сведения об их незаконной деятельности и готовил разоблачительную статью. Ранее Максимов опубликовал серию материалов о деятельности Смирнова, в частности, обвиняя его в вымогательстве», — говорилось в материале «Ленты.ру».

Следователи предполагали, что Смирнов и его подчиненные, назначив встречу журналисту, наняли двух безработных наркоманов, которые избили Максимова до смерти, а тело вывезли за город и захоронили.

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27 июня 2005 года представители Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что в убийстве 41-летнего журналиста Максима Максимова подозреваются три сотрудника ГУ МВД по СЗФО — замначальника 6-го отдела оперативно-розыскного бюро Михаил Смирнов, а также майоры Андрей Бочуров и Лев Пятов. В августе 2006 года их дело направили в суд, однако из-за того, что тело журналиста так и не было найдено, обвинения по этому эпизоду милиционерам предъявлять не стали. По обвинению в фальсификации доказательств они были оправданы присяжными, после чего Верховный суд подтвердил оправдательный приговор.

С тех пор и до недавнего времени дело об убийстве Максима Максимова фактически не расследовалось. В 2011 году Михаил Смирнов прошел переаттестацию и стал полицейским.

«Последнее время он работал в службе безопасности оборонного предприятия, иногда звонил мне, переживал за военные заказы», — рассказал Вышенков.

Задержание и признание Смирнова

Второй раз Михаила Смирнова задержали в мае 2024 года по обвинению в организации убийства гендиректора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина.

«15 июня 1998 года трое соучастников на проезжей части дороги на Турухтанные острова под видом сотрудников милиции остановили автомобиль с работниками завода. Затем, отвлекая внимание пассажиров машины, один из подельников поместил под водительское сидение взрывное устройство, которое посредством радиосвязи они привели в действие после отъезда автомобиля. В результате взрыва один из сотрудников завода скончался на месте преступления», — говорится в сообщении СК.

На суде по избранию меры пресечения Смирнов ранее отрицал свою причастность к этому убийству. Однако 18 декабря, как пишет «Фонтанка», сообщил следователю, что признает и взрыв автомобиля с работниками завода, и убийство Максимова — и пообещал показать, где закопано тело журналиста.

Экс-замначальника оперативно-розыскного бюро ГУ МВД также рассказал, как именно убил сотрудника СМИ. По данным издания, «агент и провокатор Смирнова» Андрей Исаев, «подвязанный на каких-то непонятных СМИ», позвонил Максимову и предложил тому поучаствовать в каких-то проектах. Именно Исаев пригласил журналиста на встречу.

«Они пришли в дом на Фурштатской, 26. Исаев завел его в подвальное помещение, но там был не офис, а баня. Войдя, Максимов все понял: его встретили Смирнов, оперативник Пятов и еще двое — Меликсетов и Мещеров», — говорится в материале «Фонтанки».

Смирнов рассказал, что убил Максимова вместе с Меликсетовым — «сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили». После этого, по данным «Фонтанки», тело репортера завернули в толстый полиэтилен, купленный Смирновым заранее, и затолкали в багажник служебной машины. Автомобиль Максимова, на котором тот приехал на встречу, перегнали к гостинице «Санкт-Петербург».

Тело репортера вывезли в сторону Выборга и закопали в лесополосе в Белоострове. Как пишет Вышенков, Смирнов и его подчиненный Пятов сами занимались этим, а подельникам Меликсетову и Мещерову указали другое место, поэтому найти тело Максимова не удавалось так долго.

Что же касается причины убийства, то, как заявил экс-замначальника 6-го отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО, ей стала именно профессиональная деятельность репортера.

«Я знал о существовании журналиста Максимова… он писал статьи о якобы совершенной мной провокации в отношении замначальника пулковской таможни (Как писал «Ъ», речь идет об эпизоде в феврале 2000 года, когда при попытке пронести через зону таможенного контроля $198 тыс. для знакомого коммерсанта Михаил Смирнов задержал замначальника Пулковской таможни Владимира Самсонова. Позже в деле Самсонова появился некий посредник, который дал на таможенника показания, в итоге тот был признан виновным в покушении на контрабанду, получении взятки и злоупотреблении служебным положением и приговорен к шести годам условно. В том числе этот эпизод лег в основу дела о фальсификации доказательств, в рамках которого в 2005 году был задержан Смирнов и двое его подчиненных) … я реагировал спокойно, от руководства критики мне не поступало… В 2004 году, когда я состоял в должности заместителя начальника «коррупционного» отдела ОРБ ГУ МВД по СЗФО, мне позвонил Максимов… мы договорились о встрече… Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки… и у меня родилась мысль — «убью!»», — рассказал на допросе Смирнов.