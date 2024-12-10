Златоустовский маньяк спустя 16 лет заявил о невиновности. Суд отказался принять его жалобу

Маньяк по кличке «Златоустовский паук» спустя 16 лет в колонии заявил, что никого не убивал. В конце нулевых его приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство семиклассниц, на суде мужчина заявил, что «просто захотел» это сделать. Теперь он утверждает, что следствие пытало и оболгало его, и пишет жалобы во все инстанции. Однако Верховный суд отказался даже рассматривать его обращение.

«Дети — это для меня святое»

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу от златоустовского маньяка Николая Мозглякова, которого приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство двух 13-летних школьниц. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина, которого называют «самым жутким маньяком за историю Южного Урала», отбывает срок на Крайнем Севере уже 16 лет. Весной он заявил, что невиновен в произошедшем. Свою версию Мозгляков высказал в письме к журналисту 74.ru из колонии. Осужденный утверждал, что ничего не помнит о дне преступления, но «однозначно» никогда не убивал.

«Тем более детей. Я себе никогда не позволял даже голос повысить на ребенка. И каким мировоззрением нужно обладать чтобы ребенка ножом резать, даже не представляю. Никогда не мог понять даже тех, кто бьет своих детей <...> Мать и дети — это для меня святое. Так было всегда. Убить кого-либо, в то время, у меня не хватило бы духа», — написал Мозгляков.

По словам заключенного, его пытали после задержания, били и заставили признаться в убийстве при отсутствии улик. В самой полиции при этом подчеркивали, что и «пальцем не трогали» пойманного мужчину, хотя прямых улик на него действительно не было.

«В настоящее время мной направлены жалобы в Верховный Суд РФ, Председателю Верховного Суда РФ. В Управление Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан мною направлена. Я не ожидаю веры в изложенное мной. В это сложно так вот просто поверить человеку, который не сталкивался с этой системой», — резюмировал в своем письме Мозгляков.

«Ему хотелось известности»

Жестокое убийство школьниц произошло весной 2008 года в городе Златоусте Челябинской области. Две семиклассницы и семилетняя сестра одной из них пропали после уроков. Позже школьниц нашли в глухом месте возле кладбища и железной дороги. Они были мертвы. Тела обнаружили со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями, перед этим они были изнасилованы. Третья жертва — семилетняя девочка — выжила, хотя маньяк также изнасиловал ее, ударил ножом в живот и перерезал горло. Выжившая дала главную улику: помогла составить фоторобот нападавшего и описала его наколки. Особой приметой стали прыщи на лице и татуировка на кисти в виде паука , за которую маньяка прозвали «Златоустовским пауком».

Мозглякова задержали спустя 10 дней. В его квартире нашли множество фотороботов предполагаемого преступника, которые он обрывал вокруг своего дома, и «литературу сексуальной направленности».

Выяснилось, что ранее он был судим за кражи и драку с поножовщиной. На тот момент Мозглякову было 23 года, у него был трехлетний сын. Позже участники расследования приводили журналистам версию, что на новое преступление парня вдохновил один из его бывших сокамерников, тоже убивший когда-то детей, и пример известных маньяков, например, Чикатило.

«Ему хотелось известности. Он плюгавенький, тощий, на момент задержания — дикое акне. Ему хотелось большего: «Я хотел всем доказать»», — пояснял анонимный участник расследования.

На допросах Мозгляков признался в содеянном и подробно все рассказал , а на месте преступления «ориентировался так, как случайный человек не смог бы». В декабре 2008-го суд приговорил его к пожизненному заключению. На заседании он держался спокойно, не раскаялся и сказал, что «просто захотел» сделать то, что сделал.

Признаться страшнее, чем убить

Сам Мозгляков теперь обвиняет следствие в недостатке улик против него. Так, дома у мужчины нашли цепочку, а у одной из девочек цепочка пропала.

«Цепочку металлическую у меня дома изъяли, но к делу она отношения не имеет. У [жертвы] были похищены серебряная цепочка и крестик. Их местонахождение следствием не установлено. У меня дома штук 16-17 цепочек дешевых лежало. Я их коту своему покупал. Он с ними любил играть. Вот они и попытались приобщить к делу одну из моих цепочек», — поясняет осужденный.

В то же время он никак не комментирует кучу сорванных фотороботов, которые зачем-то хранил в квартире. Также у него нашли одежду, похожую по описанию выжившей на ту, что была на маньяке, а протектор его обуви совпал со следами на месте убийства.

Во время расследования выяснилось, что нападавший специально караулил детей у школы и пытался увести за собой, но другие ученики «посмелее» отказывались и угрожали позвать взрослых. Участник расследования дела «Златоустовского паука» Игорь Катаев уточнял, что одна из учениц после задержания опознала Мозглякова как того мужчину у школы.

Осужденный же утверждает, что в день убийства долго ждал у школы собственную сестру. Он также жалуется, что после задержания ему не давали увидеться с родными.

«Следствие намеренно скрывало меня от родственников. Это было обусловлено тем, что меня «ломали». Путем сильных побоев и угроз, следствие вынуждало подписывать признательные показания, и под их диктовку писать явку с повинной <...> Следствию не нужно было чтобы родственники увидели в каком я был состоянии. С распухшим лицом и сломанными ребрами», — описывает Мозгляков.

Катаев же вспоминает, что вначале после задержания мужчина действительно отказывался говорить и даже угрожал ему словами: «Ты, мент, довыступаешься, я на тебя жалобу напишу». Но в итоге раскололся.

«Первые его слова я помню до сих пор: «Вы не представляете, как страшно начать рассказывать». Понимаете? Не как страшно убивать, а как страшно начать рассказывать», — добавил Катаев.