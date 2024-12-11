Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову. В России ей грозит срок за призыв помогать ВСУ

Суд заочно арестовал оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову* по обвинению в деятельности против нацбезопасности России. В материале «Газеты.Ru» подробнее о том, как Максакова сбежала из Москвы в Киев, стала вдовой, а с началом спецоперации призывала помогать ВСУ.

Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом)-Игенбергс. Ее обвинили в призывах к деятельности против безопасности России ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, сообщает ТАСС.

В сентябре против Максаковой возбудили уголовное дело. Поводом стало интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем Максакова призывала россиян помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также осудила российских военнослужащих и спецоперацию. За этой ей грозит до шести лет заключения.

Также после ее высказываний выяснилось, что она задолжала ФНС более полумиллиона рублей.

Минюст внес певицу в список иноагентов в мае 2023 года. Спустя полгода она дважды была оштрафована на 30 тыс. и 40 тыс. руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете, а в августе 2024-го за это же ее оштрафовали уже на 50 тыс. руб.

От оперы до Госдумы

Мария Максакова родилась в советско-немецкой семье в Мюнхене (ФРГ) в 1977 году. Ее бабушку – народную артистку СССР Марию Максакову – называли одной из любимейших певиц Иосифа Сталина. Мать Максаковой – народная артистка РСФСР Людмила Максакова, отец – немецкий предприниматель Петер Игенбергс.

Отучившись в Гнесинке, Максакова выступала в «Новой опере» и «Геликон-опере» в Москве, солировала в оперной труппе Мариинского театра в Санкт-Петербурге и опере Большого театра.

В 2011 году Максакова баллотировалась в Госдуму от «Единой России», называя ее «единственной реальной политической силой в обществе». Президента России Владимира Путина она называла «общенациональным лидером» и «единственной фигурой, консолидирующей общество».

А в 2014-м певица, будучи депутатом ГД, поддержала присоединение Крыма к России. Хотя в 2017 году, когда Максакову исключили из партии из-за двойного гражданства и нарушения партийного устава, она извинилась перед украинцами и крымскими татарами. По ее словам, в 2014 году, в момент голосования в Думе, ее не было в стране.

Убийство мужа в Киеве

В марте 2015 года Максакова вышла замуж за депутата Госдумы от КПРФ, члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Дениса Вороненкова.

«Сразу после марша Мендельсона новоиспеченная г-жа Вороненкова вышла на сцену, украшенную живыми цветами, и, прячась за фату, блестяще исполнила арию Эболи из «Дона Карлоса». В практически пустом зале раздались крики «браво». Громче всех кричал «золотой голос России» Николай Басков в парчовом пиджаке. Певец сразу же вручил новобрачной огромный букет шикарных белых роз», — писала «Газета.Ru» о светском мероприятии.

Через несколько месяцев, по ее признанию, из-за стресса на фоне уголовного преследования мужа, Максакова потеряла двойню в результате выкидыша. Спустя год у пары родился сын.

Однако в марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева . Он сбежал на Украину в 2016-ом на фоне уголовного преследования по подозрению в мошенничестве и публично отказывался от российского гражданства. Юрий Луценко, занимавший тогда пост генпрокурора Украины, объявил, что заказчиком преступления является бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин – криминальный авторитет Тюря.

«Я бы очень не хотела, чтобы эту всю историю российские СМИ пытались превратить в бытовую драму. Дело в том, что я рассталась с ним [Тюриным] уже почти 10 лет назад. И, естественно, у меня все эти 10 лет была личная жизнь, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса, с чем он [Тюрин] нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение», — заявляла Максакова.