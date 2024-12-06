«После поддержки ВСУ смотреть неприятно». Из «Иронии судьбы» предложили вырезать Ахеджакову

Общественники предложили с помощью искусственного интеллекта заменить народную артистку России Лию Ахеджакову в фильме «Ирония судьбы» на актрису Елизавету Боярскую. Поводом стал лозунг «Слава Украине», который Ахеджакова произнесла после своего спектакля за границей. Однако идею не поддержали в Госдуме, сравнив ее с «войной против памятников», которую ведет Киев.

Народную артистку России Лию Ахеджакову предложили вырезать из новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» за поддержку Украины и с помощью нейросетей заменить ее на актрису Елизавету Боярскую. С такой инициативой обратилась к Минкульту официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт, передает Telegram-канал SHOT.

«После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО, уверена Крайт», — говорится в посте.

В Госдуме идею не оценили. Первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов раскритиковал это предложение в беседе с «Газетой.Ru». Он сравнил меру со сносом неугодных памятников, напомнив, что последним как раз известна Украина.

«Я считаю, что это достаточно эмоциональное, но не самое разумное решение. Это из разряда войны с памятниками. Нам разонравилась деятельность какого-то политика или деятеля, давайте мы будем сносить памятники ему. Вчера Дзержинского с Лениным, сегодня еще кого-то», — привел пример Шолохов.

Депутат добавил, что россияне в любом случае негативно оценят замену актрисы в известной комедии. Кроме того, Шолохов назвал «скользкой темой» сам метод «дипфейков», когда вместо актера в кадре искусственное нейросетевое изображение.

Против выступила и народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Она считает, что роль Ахеджаковой в кино не надо сравнивать с какими-то выступлениями актрисы в жизни.

«Я категорически против, не трогайте Эльдара Рязанова! Лия Ахеджакова в жизни у нас оратор, а там образ. Она все-таки какая-никакая, но артистка. Менять ничего не надо, конечно, категорически против. Оставьте Эльдара Рязанова в покое», — заявила Талызина.

«Это провокаторы специально сделали»

Изначально Ахеджакова привлекла внимание общественников этим летом, когда в интернете появилось видео, как после своего спектакля «Мой внук Вениамин» в Германии она стоит на сцене с украинским флагом. Сама актриса позже заявила «Газете.Ru», что сначала не поняла, что держит в руках.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. <...> На поклонах люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», — пояснила Ахеджакова.

Однако 4 декабря артистка попала на видео со словами «Слава Украине!», которые она произнесла тоже после спектакля, но уже в США. На отрывке записи Ахеджакова под аплодисменты принимает букеты цветов со сцены, зрители благодарят, и одна из женщин говорит: «И за Украину спасибо», на что актриса улыбается, кивает, а потом произносит лозунг, признанный в России экстремистским.

«Ахеджакову никто не признает иноагентом»

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Ахеджакову никогда не признают иноагентом, несмотря на всю критику.

«Исходя из нашей практики, мы понимаем, что Ахеджакову никто не признает иностранным агентом, — это раз. Проверку никто проводить не будет, потому что она это все заявила на территории другой страны, — это два. Мы неоднократно обращались, чтобы лишить Ахеджакову звания народной артистки России, но у Министерства культуры позиция такая: пока артист не совершит серьезное преступление, у них нет основания лишать человека звания народного артиста России», — разъяснил Бородин в разговоре с NEWS.ru.

Он добавил, что Ахеджаковой также невозможно закрыть въезд в Россию, так как она гражданка этой страны. Подобное недопустимо по российскому законодательству.

«Нам прямо так и сказали: «Никто ради вас не будет менять Конституцию, чтобы той же Ахеджаковой <...> запретить въезд в страну», — резюмировал Бородин.

Особняк и квартира Ахеджаковой

Вскоре после второго скандального случая с Ахеджаковой российские Telegram-каналы нашли у нее элитную недвижимость в Новой Москве. Предположительно, актрисе принадлежит особняк в поселке «Московский писатель» стоимостью почти 100 млн руб., а также квартира у столичного метро «Проспект Вернадского», которая сейчас может оцениваться в 15 млн руб.

В России периодически поднимают тему о принудительной конфискации имущества у тех, кто выступает против страны, например, иноагентов. Однако в прошлом году глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас назвал подобные предложения антиконституционными.

Ахеджакова родилась в украинском Днепропетровске, сейчас ей 86 лет. После начала СВО неоднократно высказывалась против военных действий. В итоге в театре «Современник», где Ахеджакова работала с 1977 года, сняли все спектакли с ее участием. Также поступил Театр наций.

«Сижу и плачу <...> но сделать ничего нельзя», — комментировала происходящее актриса. При этом она говорила, что не собирается эмигрировать, потому что уже не в том возрасте.