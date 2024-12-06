«Из разряда войны с памятниками»: в ГД оценили идею убрать Ахеджакову из «Иронии судьбы»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с «Газетой.Ru» назвал эмоциональным и неверным предложение заменить Лию Ахеджакову в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» на актрису Лизу Боярскую с помощью нейросети. Так депутат прокомментировал предложение руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

«Я считаю, что это достаточно эмоциональное, но не самое разумное решение. Это из разряда войны с памятниками. Нам разонравилась деятельность какого-то политика или деятеля, давайте мы будем сносить памятники ему. Вчера Дзержинского с Лениным, сегодня еще кого-то. Это тот путь, кстати, по которому Украина идет. Это не самое верное занятие. Фильм знаком большинству наших соотечественников, и любые изменения будут восприниматься негативно, я уверен в этом», — сказал он.

Депутат добавил, что использование в фильмах «дипфейков» – скользкая тема. Он напомнил недавний случай, когда дипфейк актера Юрия Никулина использовали в фильме «Манюня. Приключения в Москве».

«Не так давно мы рассматривали ситуацию, когда наследники Никулина дали разрешение на использование его образа в виде дипфейка для постановки. У меня один вопрос: а Никулин давал разрешение, и он согласен на то, что он будет исполнять эту роль? Это еще одна сторона вопроса, которая не может оставаться в стороне от внимания. Право на использование образа в качестве «дипфейка» — это тоже очень скользкая тема», — пояснил он.

6 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Виталий Бородин направил в Минкульт письмо с предложением убрать актрису Ахеджакову из комедии «Ирония судьбы» и заменить ее на Лизу Боярскую с помощью нейросети.

Поводом для этого стало видео, на котором Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе сказала одной из зрительниц «Слава Украине», принимая у нее цветы. По мнению Бородина, россиянам, особенно близким бойцов СВО будет неприятно смотреть на актрису в фильме.

В 2023 году с похожей инициативой выступила депутат Госдумы Ольга Занко – она предложила заменить Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» и заменить ее на Валентину Талызину помощью «дипфейка».

Ранее Лию Ахеджакову потребовали лишить звания народной артистки.