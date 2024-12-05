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У Лии Ахеджаковой нашли дом за 100 млн рублей в Москве

SHOT: актриса Ахеджакова владеет домом за 100 млн и квартирой за 15 млн в Москве

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РИА «Новости»

Актриса Лия Ахеджакова владеет домом в элитном поселке «Московский писатель» в Новой Москве, стоимость которого составляет почти 100 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, в особняке Ахеджакова проживала вместе с подругой, актрисой Аллой Будницкой еще со времен СССР. Артистки вместе владеют этим участком.

Также, утверждает SHOT, в собственности народной артистки России находится квартира в «брежневке». Она расположена рядом со станцией метро «Проспект Вернадского».

Рыночная стоимость этой недвижимости составляет примерно 15 млн рублей. В квартире прописан супруг Ахеджаковой, Владимир Персиянов.

4 декабря появилось видео с недавнего спектакля Лии Ахеджаковой «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике актриса произносит: «Слава Украине!» — в ответ на благодарность одной из украинских поклонниц.

В сентябре 2023 года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Сама Лия Ахеджакова рассказывала «Газете.Ru», что флаг ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

Ранее звезда Comedy Club раскритиковал жизнь в Таиланде.

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