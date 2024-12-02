«Отец хаотично распылял дихлофос»: названа причина смерти детей в Красноярском крае

Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае стал дихлофос. По версии следствия, глава семьи хаотично распылил вещество в доме, в результате яд попал на еду, игрушки, одежду. После обработки помещение плохо проветрили. Первая версия с отравлением курицей и пельменями не подтвердилась. Отец все еще проходит по делу как свидетель.

Четверо детей из поселка Красная Сопка погибли в результате острого отравления деструктивным ядом системного действия, сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Судмедэксперты обнаружили комплекс синтетических компонентов, которые входили в состав вещества, вызвавшего гибель детей, пишет ТАСС со ссылкой на следователей. В частности, там были циперметрин, тетраметрин, транефлутрин и их синергетик — пиперонилбутоксид. Все они воздействуют на нервную систему насекомых, парализуют их, а затем убивают.

Следствие выяснило, что незадолго до трагедии глава семьи проводил обработку дома от насекомых дихлофосом. Сейчас мужчина проходит по делу как свидетель, однако его могут признать виновным в причинении смерти по неосторожности.

Прежде у следователей было две основные версии гибели детей: либо отравление средством для борьбы с насекомыми, либо продуктами с неизвестным веществом.

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Хаотично разбрызгивал дихлофос

Утром 21 сентября 2024 года беременная мать, отец и четверо несовершеннолетних детей резко почувствовали себя плохо, у них были признаки кишечного расстройства. Семья обратилась к врачу, после чего их экстренно госпитализировали.

В тот же день умерли 13-летний мальчик и 6-летняя девочка. На следующий день скончалась их 11-летняя сестра, а еще через сутки — последний ребенок — 12-летняя девочка.

Мать рассказала, что накануне она купила в местном магазине сырую курицу, пельмени, приправу и хлеб. В течение дня все члены семьи ели пельмени и курицу с картошкой. Женщина уверяла, что в пищу не могли попасть опасные для жизни вещества. Следователи изучили кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что мать действительно покупала эти продукты.

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При этом родители также сообщили, что регулярно обрабатывают дом дихлофосом. Более того, они не скрывали, что последний раз это произошло накануне. После обработки они якобы немного проветрили помещение — открыли только форточку. Во время допроса отец признался, что семья два часа провела на улице. Согласно инструкции, обрабатывать можно только те комнаты, где спрятаны посуда, полотенца, средства личной гигиены, белье и еда. Сразу после необходимо хорошо проветрить помещение и сделать влажную уборку. Заходить внутрь можно через два-три часа после обработки при условии, что там хорошо проветрено.

Источник РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России сообщил, что «отец хаотично разбрызгивал дихлофос» :

«Он брызгал везде, то есть хаотично распылял. Эксперты говорят, что в результате попадания через еду, вдыхания через нос, контакта с игрушками, контакта с одеждой, контакта с бытовыми предметами — все это повлекло отравление этих органов и последующую смерть».

Подобное поведение является грубейшим нарушением правил эксплуатации средства. Собеседник РИА Новости также считает, что именно неправильное использование дихлофоса стало причиной смерти детей.

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Другие версии

Мать покупала продукты в магазине «Олимп». Следователи выяснили, что в торговую точку поступали товары без необходимых документов:

«По результатам анализа можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость».

При этом другие жители поселка, которые также покупали продукты в «Олимпе», не отравились. Местные предположили, что один из членов семьи перепутал отраву для мух с приправами, так как это вещество хранили на кухне .

Жительница поселка Ольга в разговоре «Газетой.Ru», сразу после трагедии, хорошо отзывалась о семье, отмечая, что пара была благополучной и не злоупотребляла алкоголем.

«Мать беременная, вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши», — добавила она.