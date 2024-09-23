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Ободранные обои и пестициды на полу: как жила семья, отравившаяся в Красноярском крае

В доме отравившейся в Красноярском крае семьи нашли пестициды

СК и прокуратура Красноярского края показали кадры из дома в селе Красная Сопка, где жила семья, в которой после отправления погибли четверо детей.

Жилище было не в лучшем состоянии. Во многих комнатах ободраны обои, на полу в детской — дырка в линолеуме. На кухне царит беспорядок. Кухонный гарнитур местами пошарпанный, столешница приобрела желтоватый оттенок. Морозильная камера в холодильнике, где, судя по всему, и хранились полуфабрикаты, которыми могла отправиться семья, грязная. На полу в кухне также стоит уличная обувь, на столе можно заметить пепельницу с окурками. Здесь же, на кухне, расположена стиральная машинка — на ней открытая пачка стирального порошка.

По последним данным, правоохранители рассматривают несколько версий случившегося: семья могла отравиться продуктами из магазина или теми, что произвела сама. Ранее стало известно, что родители держали подсобное хозяйство и домашних животных. Также следователи не исключают версию, что дети погибли из-за того, что в еду попал какой-то яд. На кухне нашли и изъяли неизвестное вещество в пакете без маркировки, а также антибиотик для крупного рогатого скота, который хранился в холодильнике. Кроме этого, эксперты исследуют пестициды, обнаруженные на полу.

Как выглядел дом, в котором жила отправившаяся семья, — в галерее «Газеты.Ru».

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