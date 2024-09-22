«Не алкаши, дети чистые»: знакомая — о семье, где от отравления умерли трое детей

Семья из села Красная Сопка, где от отравления скончались трое детей, была благополучной и не злоупотребляла алкоголем. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Ольга. Она также объяснила, что беспорядок в доме пострадавших появился после визита правоохранителей.

«Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши. Там (в доме семьи. — «Газета.Ru») была проверка, из-за этого все перевернуто, но и обои всего лишь в одной комнате оборваны — видимо, не успели сделать ремонт», — сказала она.

По словам женщины, магазин, где семья купила продукты, пользуется в селе популярностью, и раньше жалоб на товары оттуда не было.

«Это магазин «Олимп», он пользуется популярностью. По продуктам подобных случаев там не было, как в этот раз. Я туда хожу, чисто, но продуктами в основном закупаюсь в Назарово. Я в принципе такие продукты не покупаю, у меня все свое», — уточнила она.

21 сентября стало известно, что семья из шести человек отравилась продуктами из магазина в селе Красная Сопка Красноярского края. По данным местного СК, накануне двое взрослых и четверо их детей съели курицу и пельмени из магазина «Олимп», а на следующий день у всех появились симптомы пищевого отравления. С признаками тошноты и рвоты семья обратилась в больницу, однако вскоре шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались.

22 сентября следователи сообщили о гибели еще одного ребенка — 11-летней девочки. Остальные члены семьи находятся в стабильно тяжелом состоянии. Известно, что женщина беременна пятым ребенком.

По факту отравления региональный СК возбудил уголовное дело. Полуфабрикаты и курица из магазина изъяты.

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