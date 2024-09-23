В Красноярском крае после семейного ужина умерли четверо детей Родители погибших от отравления в Красной Сопке детей пришли в сознание

В красноярском селе многодетная семья отравилась, поужинав пельменями и курицей. В ночь на 23 сентября в больнице умер четвертый ребенок. Из всей семьи остались только отец и мать, которая на девятом месяце беременности. Утром они пришли в сознание. Следственный комитет назвал причиной трагедии «токсическое воздействие неизвестного вещества». Под подозрением продукты из местного магазина, однако среди версий случившегося также роковая случайность: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.

Умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась во время ужина неизвестным веществом в селе Красная Сопка Красноярского края.

«В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка. Следователи и криминалисты краевого СК России продолжают выполнять неотложные следственные действия», — сообщило региональное управление Следственного комитета.

Вся семья почувствовала себя плохо 21 сентября. Накануне вечером двое взрослых и четверо детей поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Рано утром на следующий день у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота.

Пострадавшие обратились к врачам, но было слишком поздно. В обед двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик — скончались в ближайшей больнице «в результате резкого ухудшения самочувствия», следует из следственных сводок. Остальных санитарная авиация перевезла на лечение в Красноярск. Третий ребенок — 11-летняя девочка — умерла в воскресенье. Четвертый и последний ребенок в семье скончался в ночь на понедельник.

Родители остаются в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой помощи имени Н. С. Карповича. Утром они пришли в сознание, сообщили ТАСС в Следственном комитете:

«Состояние родителей характеризуется как близкое к удовлетворительному. Они пришли в сознание. В ближайшее время будут допрошены».

В больнице рассказали, что их состояние стабильное, они под наблюдением врачей. Женщина на девятом месяце беременности, плоду ничего не угрожает.

Токсическое воздействие неизвестного вещества

Региональный Следственный комитет сообщил, что причиной трагедии стало «токсическое воздействие неизвестного вещества». По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила вследствие отравления этим веществом. Для установления точной причины смерти проведут дополнительные исследования.

СК возбудил уголовное дело о производстве, хранении либо сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В рамках следствия допросили владельца и сотрудников магазина «Олимп», фельдшера Красносопкинской участковой больницы, а также родственников пострадавшей семьи. Все полуфабрикаты и курицу, а также записи с камер наблюдения, установленных в магазине, изъяли для проверки.

Отрава для мух

Однако дело может быть не в продуктах, считают односельчане отравившейся семьи. Они рассказали журналистам, что родители хранили на кухне отраву для мух, которую якобы можно перепутать с приправами . Продавщица из «Олимпа» отметила, что больше никто из покупателей магазина на самочувствие не жаловался.

В то же время местная жительница Ольга в беседе с «Газетой.Ru» назвала семью благополучной: «Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши».