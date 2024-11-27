Мигрант ID. Зачем в России вводят цифровой профиль иностранца? Медведев: в Москве в 2025 году введут цифровой профиль мигранта

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграционной политики сообщил, что эксперимент по новым правилам въезда для мигрантов начнется в Москве и Оренбургской области 1 декабря. Речь идет о сборе и обработке биометрических данных, а также создании цифрового профиля каждого иностранца. Этот профиль, по словам Медведева, должен быть введен в Москве уже в следующем году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Эксперимент по новым правилам въезда для мигрантов пройдет в Москве и Оренбургской области. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросам государственной миграционной политики. Отрывок встречи опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, уполномоченная организация Москвы организует геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта», — рассказал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, новые правила направлены на то, чтобы создать надежную систему идентификации и контроля всех приезжих.

Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца.

По итогам эксперимента изменения будут внесены в законодательство.

«Отдельно обсудим подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он должен быть введен в рамках второго этапа эксперимента на всех пунктах пропуска московского транспортного узла в середине следующего года», — заявил политик.

Зачем идентифицировать мигрантов

Дмитрий Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта еще в конце октября. Он отметил, что такой профиль позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории России.

«Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать», — подчеркнул зампред Совбеза РФ на совещании по вопросам госполитики в сфере миграции.

С ним согласны и эксперты. Директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в беседе с «Газетой.Ru» назвал отсутствие такого профиля одной из главных проблем в системе въезда мигрантов в РФ.

« ФНС не знает, где работает мигрант и сколько зарабатывает — но эта информация есть в МВД. МВД не знает, в РФ мигрант сейчас или нет . Погранслужба не знает, заплатил ли он налоги до выезда, и т.п. Проблема решается созданием единого цифрового профиля мигранта (своеобразного мигрант ID, аналогичного футбольному Fan ID), который аккумулировал бы контактные данные мигранта, данные о его проживании, трудоустройстве, налоговом статусе и т. п., и через который государство могло бы общаться с мигрантом», — заявил Кладов.

Мигрант ID

Ранее законопроект о введении в России системы контроля за иностранными гражданами мигрант ID подготовили к внесению в Госдуму депутаты партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым. Об этом писали «Известия».

Инициатива предполагает внесение поправок в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». По задумке авторов законопроекта, мигрант ID станет единым электронным документом, удостоверяющим личность иностранца и оформляемым для временного пребывания в России с целью трудовой деятельности. Право въезда в РФ при этом будут иметь только те иностранные граждане, кому одобрили заявку.

Если разрешение получено, мигранты будут обязаны предоставить свои биометрические данные в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и пройти экзамен по русскому языку как иностранному при осуществлении трудовой деятельности на территории РФ.

Кроме этого, в документе говорится, что иностранные граждане получат доступ к личному кабинету в мигрант ID для обновления сведений. Порядок его создания и функционирования определят в правительстве РФ.