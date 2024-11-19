Патенты, экзамены и школы: какие изменения в миграционной политике готовит Госдума В Госдуме предложили комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики

В Госдуме предложили правительству комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди ключевых предложений — возвращение устного экзамена по русскому языку и ограничение приема детей мигрантов в школы без подтверждения знания языка. Инициативы направлены на повышение качества экзаменов и устранение теневого рынка услуг.

В Госдуме предложили правительству внедрить комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики в России. Одним из ключевых предложений является обязательная сдача устного экзамена для мигрантов, которые получают патент для работы в сферах, где необходимо знание русского языка. Инициативу выдвинули комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. Проект постановления опубликован в электронной базе Думы.

По словам авторов документа, проведенный анализ текущих правил показал несколько проблем. Во-первых, минимизированы требования к экзаменам для мигрантов, что снизило их качество. Во-вторых, появилось множество посредников, которые помогают мигрантам пройти экзамен за деньги. Также была отменена устная часть экзамена для тех, кто получает патент для работы в России. Все это создало условия для теневого рынка услуг и приведет к потере государственных средств.

Что предлагают депутаты

Законодатели предлагают несколько изменений, направленных на улучшение текущей миграционной политики. Одним из ключевых шагов является введение уровней знания русского языка в зависимости от профессии мигранта. Это должно помочь более точно оценивать квалификацию работников, прибывающих в Россию. Также планируется вернуть устную часть экзамена по русскому языку для мигрантов, которые получают патент для работы в сферах, где знание языка критично. В настоящее время эта часть экзамена была отменена, что способствовало появлению посредников, предлагающих платные услуги для сдачи экзаменов.

Помимо этого, предлагается расширить видеозапись устной части экзамена, включая вопросы о целях пребывания мигранта в России, чтобы повысить прозрачность процесса. Для того чтобы исключить посредников, депутаты предлагают ограничить перечень государственных учреждений, уполномоченных проводить экзамены, и полностью исключить коммерческие организации из этого процесса.

В новых предложениях также предусмотрено включение всех расходов на экзамен в его общую стоимость, чтобы избежать дополнительных скрытых платежей. Для повышения оперативности предлагается установить трехдневный срок для внесения данных о сертификатах мигрантов в общий реестр. Это позволит обеспечить быстрый обмен информацией между различными ведомствами. В заключение, депутаты предлагают, чтобы Рособрнадзор регулярно обновлял экзаменационные материалы и критерии оценки, а также утвердил необходимые нормативные акты в течение месяца для реализации этих инициатив.

Дети мигрантов

Из проекта постановления также следует, что депутаты разработали законопроект, регулирующий прием детей мигрантов в школы. В нем предлагается обязательная проверка законности нахождения родителей в России, тестирование на знание русского языка и запрет на зачисление детей в школу без подтверждения знания языка.

О проекте на прошлой неделе рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что документ будет обсуждаться на пленарном заседании 20 ноября. После этого депутаты предложат правительству рекомендации по вопросам трудовой миграции.

16 ноября стало известно, что Госдума готовит законопроект, который установит ограничения на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка. Володин подчеркнул, что перед зачислением в образовательные учреждения детям следует проходить обязательное тестирование на знание языка.