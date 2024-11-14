«Я новая Ивлеева»: Блогер Стас «Ай, как просто!» извинился за шутку о расстреле Романовых Блогер Стас Васильев извинился за шутку о расстреле цесаревича Алексея

Блогер Стас «Ай, как просто!» в эфире «Соловьев Live» пошутил о расстреле цесаревича Алексея, комментируя инициативу депутатов Госдумы запретить рекламу услуг тарологов. Васильев сказал, что от болезни того «излечили» не гадалки, к помощи которых прибегала императрица Александра, а большевики. Слова блогера вызвали широкий резонанс — в Доме Романовых «Газете.Ru» заявили, что им не может быть оправданий. Движение «Сорок Сороков» уже сообщило, что отправило в СК ряд обращений. Еще одно заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить слова блогера готовит «Братство Академистов».

Что произошло?

13 ноября на канале «Соловьев Live» вышел выпуск шоу «Ты это видел?», в котором блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев, комментируя предложение депутатов Госдумы РФ запретить рекламу услуг тарологов, вспомнил, что «магами и пророками» увлекалась, в том числе, императрица Александра Федоровна. С их помощью она надеялась облегчить состояние больного гемофилией цесаревича Алексея.

«Я нахожу крайне ироничным, что в итоге его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток! Свинцом! Свинцом, Карл!» — заявил блогер.

Одним из первых на его слова обратил внимание писатель и автор Telegram-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский, назвавший шутку о цесаревиче Алексее «чудовищной».

«Я не знаю, каким надо быть моральным уродом, чтобы шутить над мученической смертью невинного мальчика, больного страшной, тогда еще неизлечимой, гемофилией. <…> Простите, а чем большевицкий глум над Русским Святым и зверски убитым мальчишкой отличается от глума укронацистов над «распятым мальчиком»? Такой же запредельный градус русофобии и морального разложения», — написал Антоновский.

Вслед за ним на шутку отреагировал глава канала «Спас» Борис Корчевников, заявив, что она «вычеркивает» Васильева из людей.

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что слова Стаса «Ай, как просто!» «неприемлемы в нормальном человеческом обществе» и им не может быть оправданий.

«Если человек способен на такие высказывания ради привлечения внимания к своей особе, то остается только развести руками и понять, что предела подлости в общем, скорее всего, не существует. Скорее всего, он прекрасно понимал, какую это вызовет реакцию и рассчитывал на нее. Обычно люди такого уровня так и поступают, и им не кажется, что это плохо. Остается только сожалеть об их духовном состоянии и больше ничего», — сказал Закатов.

«Общественность излишнее переполошилась»

На следующие день Васильев извинился за свою шутку о расправе над царевичем Алексеем. Пост с извинениями он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем кого это оскорбило хочу принести свои извинения. Это не было шуткой над убийством ребенка, это скорее было просто неудачной шуткой про большевиков и белых. Но общественность излишнее переполошилась», — написал блогер (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По словам Васильева, по отсылке на мем «Карл» было понятно, что шутка — это ирония и над белыми, и над красными. При этом блогер заявил, что «подана она максимально жирно», чтобы ни у кого не оставалось вопросов.

«Обещаю, впредь осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про нашу историю, делая акцент исключительно на пендосах и прочих сатанистах. Ребят с Соловьев Лайв подставлять тоже не хочется, они просто перед эфиром пропустили не заметив», — заключил Васильев (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

После этого он опубликовал еще один пост, в котором назвал себя «новой Ивлеевой» (блогер Анастасия Ивлеева столкнулась с общественным осуждением после проведения «голой» вечеринки в декабре 2023 года. — «Газета.Ru»).

«Тобой уже занимаются»

Стаса «Ай, как просто!» осудил также телеведущий Владимир Соловьев, возмутившийся из-за отсутствия у блогера чувства «такта и сострадания». Об этом он заявил на программе Соловьев Live. При этом Соловьев сказал, что не уволит Васильева, потому что не считает это правильным, если тот не нарушил законодательство России. Кроме этого, телеведущий отметил, что не может исключить блогера из команды, поскольку не является его начальником.

«Мне просто по-человечески обидно. Для меня момент со Стасом, если угодно, человеческое разочарование. Я вообще никого ни из какого эфира не убираю», — подчеркнул Соловьев.

Извинения Васильеву, впрочем, не помогли. Движение «Сорок Сороков» уже заявило, что направило в Следственный комитет РФ ряд обращений.

«Тобой уже занимаются», — сообщили в организации.

Кроме того, заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить слова Васильева также готовит студенческое движение «Братство Академистов», пишет «Осторожно, новости».