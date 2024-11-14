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Соловьев не стал увольнять Стаса «Ай, Как Просто!» за слова о цесаревиче Алексее

Телеведущий Соловьев осудил Стаса Васильева за отсутствие такта и сострадания

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Соловьёв LIVE/Rutube

Телеведущий Владимир Соловьев заявил на программе Соловьев Live, что не уволит блогера Стаса «Ай, Как Просто!», который в эфире глумился над кончиной цесаревича Алексея. Об этом сообщает Telegram-канал SVTV NEWS.

Соловьев не считает правильным увольнять человека, если тот не нарушил законодательство России. По словам телеведущего, он также не может исключить из команды Васильева, поскольку не является его начальником.

В то же время Соловьев выразил осуждение Васильеву и возмутился, что у блогера отсутствует чувство «такта и сострадания».

«Мне просто по-человечески обидно. Для меня момент со Стасом, если угодно, человеческое разочарование. Я вообще никого не из какого эфира не убираю», — отметил Соловьев.

До этого Стас Васильев в эфире Соловьев Live заявил, что «большевики вылечили цесаревича Алексея от болезни свинцом». Неоднозначная шутка спровоцировала осуждение в его адрес со стороны некоторых блогеров и гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, который назвал высказывание «изблевом в бандеровском духе» и вычеркнул ведущего «из людей».

Позже Стас «Ай, как просто» извинился за свое высказывание. Блогер пообещал осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про отечественную историю, делая акцент лишь «на пендосах и прочих сатанистах».

Ранее стало известно, что Ростех пригласил Кологривого в ОАК после отказа летать на «Суперджете».

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