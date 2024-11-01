Журналистку Витязеву уволили с «Соловьев Live». Вторжение ВСУ она назвала «хитрым планом» ВС РФ

Журналистку Витязеву уволили с «Соловьев Live» после ее поста о том, что нападение ВСУ на Курскую область — это «хитрый план» ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Сама журналистка заявила, что не знает о каких-либо решениях по поводу своего увольнения. Она заявила, что никого не дискредитировала, а написанное ей говорил и сам президент Путин. Витязеву раскритиковали российские военные корреспонденты, а в канале «Два майора» назвали ее пост «неудачным попаданием пальцами в кнопки».

Увольнение с «Соловьев Live»

Ведущую Юлию Витязеву уволили с телеканала «Соловьев Live» после ее слов о том, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — часть «хитрого плана» России, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на блогера Юрия Подоляку.

Увольнение последовало за ее обращением к критикам действий российского военного командования.

«Найдут [ли они] в себе силы и смелость признать, что план, в результате которого [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предоставили уникальную возможность не просто увязнуть, а именно что утонуть в Курской авантюре, был не просто хитрым, но и, что главное, эффективным и оправданным?» — спрашивала Витязева в своем Telegram-канале (сейчас пост удален).

Как пишет «Осторожно, новости», публикация вызвала бурную реакцию в Telegram-каналах военкоров. Женщину обвинили в том, что она обесценила деятельность российских военных, которые отражали атаку ВСУ в курском приграничье, гибель военнослужащих и мирных жителей.

Орден «За отвагу»

Военные блогеры также обратили внимание, что Витязева ранее работала на официальном телеканале Минобороны «Звезда» и удостоена ордена «За отвагу».

Орден вручается за подвиги, связанные с риском для жизни. За что именно и когда ей вручили эту награду — неизвестно. Как пишет портал News.ru, Витязева в своем Telegram-канале в коне февраля 2024 года объявила, что «указ о награждении был подписан лично президентом Путиным 8 ноября 2022 года», однако позже удалила пост.

На пост Витязевой о «хитром плане ВС РФ», как пишет канал, обратил внимание советник губернатора Курской области Роман Алехин, напомнив и об ордене.

«Это официальная позиция этих ведомств, переданная через кавалера медали «За отвагу» Витязеву? Теперь очень интересно узнать», — интересуется Алехин.

Обсуждение вокруг заявления журналистки

Военный корреспондент Роман Сапоньков раскритиковал Витязеву после ее поста. Он напомнил, что после вторжения ВСУ в Курскую область без вести пропали около 4 тыс. человек, погибли многие военные, разграблены деревни.

«И все это специально? Как вообще у бывшей гражданки быв. Украины язык повернулся такое написать. Просто в дурдоме реально нужно отбирать телефоны. За такие откровения Отвагу дают?» — написал он.

Блогер Подоляка назвал Витязеву «человеком ниоткуда». По словам блогера, его поражают «две вещи» в журналистке: ее способности ссориться со всеми и ее неуклюжести в высказываниях, которая «почти всегда была в информационном плане на руку противнику».

В Telegram-канале «Два майора» одобрили предполагаемое увольнение, назвав ее пост о «хитом плане» «неудачным попаданием пальцами в кнопки».

Реакция Витязевой

Сама журналистка заявила, что не знает о каких-либо решениях по своему увольнению.

«Я никого не дискредитировала. То, что я написала, озвучивал сам наш президент: что курская авантюра Зеленского пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал, и что мы не сделали то, что от нас ждали, скажем так», — сказала она в разговоре с интернет-изданием телеканала RTVI.