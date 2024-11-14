«Никаких оправданий»: Дом Романовых — о шутке про расстрел цесаревича Алексея

Шутке блогера Стаса «Ай, как просто!» Васильева о том, что большевики «вылечили цесаревича Алексея свинцом», не может быть оправданий. Об этом «Газете.Ru» заявил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

«Это показывает моральный уровень людей соответствующих взглядов и тех, кто предоставляет им возможность вещать на многочисленную аудиторию. Конечно, это неприемлемо в нормальном человеческом обществе, даже если речь идет не о цесаревиче, не о святом (Алексей Николаевич канонизирован как страстотерпец. — прим. «Газеты.Ru»), а просто о любом человеке, тем более, о ребенке. Никаких оправданий этому быть не может с нравственной точки зрения. Но если человек способен на такие высказывания ради привлечения внимания к своей особе, то остается только развести руками и понять, что предела подлости в общем, скорее всего, не существует. Скорее всего, он прекрасно понимал, какую это вызовет реакцию и рассчитывал на нее. Обычно люди такого уровня так и поступают, и им не кажется, что это плохо. Остается только сожалеть об их духовном состоянии и больше ничего», — сказал он.

До этого в эфире «Соловьев Live» Стас Васильев рассуждал об отношении царской семьи к магам и пророкам. Говоря о том, что супруга Николая Второго искала магов, чтобы вылечить больного гемофилией маленького сына Алексея, блогер сказал, что большевики излечили цесаревича свинцом.

«Я нахожу крайне ироничным, что в итоге его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток! Свинцом! Свинцом, Карл!» — сказал блогер.

Высказывание Васильева вызвало негативную реакцию в Telegram-каналах. Уже на следующий день с утра он извинился — по его словам, это была неудачная шутка «про большевиков и белых», а не про ребенка.

Ранее Стас Васильев призвал заблокировать YouTube на территории России.