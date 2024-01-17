В Госдуме назвали диаспоры «мафиозными структурами». Союз азербайджанцев потребовал извинений

Вице-спикер Думы Петр Толстой назвал национальные диаспоры в России легализованной мафией, которая якобы подкупает власти и «крышует» преступников. Так депутат отреагировал на информацию о том, что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Поводом стал пост в «Одноклассниках», который сочли оскорбительным для участников СВО.

Национальные диаспоры в России — это то же самое, что итальянская мафия, они подкупают местные власти и покрывают преступников, заявил в Telegram вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция «Единая Россия»).

«Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры.

Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», — считает Толстой.

По его словам, в стране надо покончить «с межнациональным либерализмом». Депутат добавил, что все должны соблюдать не только единые законы, но и «нормы поведения», а «свои обычаи» недопустимы.

«В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью», — резюмировал вице-спикер Думы.

Толстой известен своими громкими заявлениями насчет мигрантов. Ранее он предлагал запретить им работать курьерами, таксистами и продавцами и подчеркивал, что мигранты не должны «перевозить сюда свои семьи». Депутат также возмущался, что приезжим «плевать на наши традиции», и требовал ужесточить миграционное законодательство, которое нарушают «строительное лобби и клерки в миграционных центрах».

Слова Толстого о мафии и диаспорах раскритиковал российский Союз азербайджанцев. В организации напомнили, что диаспоры помогают землякам сохранить свою культуру.

«Национальные диаспоры — это не мафиозные группировки. Это люди, которые пытаются сохранить свою культуру, обычаи на территории РФ, где бы они ни жили. Мы сами занимается интеграцией, чтобы люди не были ассимилированы, помнили своих предков, свои обычаи, традиции. Так же и татары, башкиры, удмурты, чуваши, чеченцы, дагестанцы. За пределами России они создают землячества, с его слов, там мафиозная организация создается?» — сказал «Газете.Ru» вице-президент союза Элунур Гусейнов.

Он добавил, что заявление Толстого оскорбляет народы многонациональной России, и депутату стоит извиниться. Гусейнов напомнил, что есть закон о национально-культурной автономии, и Толстой «сам себя дискредитирует».

«Я считаю, что он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания. Я считаю себя оскорбленным его комментарием. <...> Мы будем писать в Госдуму и в комиссию по регламенту, пусть его высказывания рассмотрят.

Будем обращаться в Федеральное агентство по делам национальностей к [Игорю] Баринову, который курирует практически все национальные проекты, национальные организации», — пообещал Гусейнов.

Глава Союза азербайджанцев уточнил, что лично знает Толстого и уважает его. Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что выказывания вице-спикера сделаны на фоне «неоднозначной ситуации в мире».

Почему Толстой заговорил о диаспорах

Вице-спикер Думы высказался о диаспорах после публикации новости о том, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

Изначально Баратов привлек внимание своим январским интервью проекту Rasstriga_doc. В нем глава землячества заявил, что на федеральных каналах все чаще вместо слово «российский» стало звучать слово «русский».

«Меня [как гражданина России] это трогает. Я не русский, у меня нет в крови, я узбек, я не хочу раствориться. Адаптация да, я закончил русскую школу <...>, адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться. Это опасная вещь, ассимиляция, когда теряешь свои корни», — сказал Баратов.

На высказывание обратили внимание и резко отреагировали Telegram-канал Readovka и популярные российские военкоры, в частности, Юрий Котенок. Вскоре они же обнаружили на странице Баратова в соцсети «Одноклассники» опубликованный в декабре 2023-го пост о ценах на яйца. К нему был прикреплен мем с курицами, которые просили вернуть с фронта петухов. Противники Баратова посчитали, что он высказался о российских военных и таким образом оскорбил их.

Следственный комитет сообщил, что военкоры пожаловались главе СК Александру Бастрыкину на «оскорбительные высказывания» Баратова в адрес участников СВО.

«Издевательский пост Баратов разместил в социальной сети», — пояснил в своем Telegram-канале СК, не уточняя содержание публикации.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Статья уголовного дела не уточняется.

Сам Баратов пояснил, что на его странице было «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым мне якобы оскорблениям участников СВО». Тем не менее, он выразил сожаление из-за того, что его помощник целый месяц не убирал этот пост. Баратов добавил, что «курицы и петухи являются полезной и очень хорошей домашней птицей, не имеющей никакого отношения к СВО», а фронты «бывают разные, например, трудовые».

Он также напомнил, что является ветераном Афганистана и «отвоевал свое от звонка до звонка» в 1981–1982 годах. Глава узбекского землячества пообещал, что сам подаст заявление в полицию, так как получает «огромное количество звонков и СМС с нецензурными оскорблениями и угрозами физической расправы».