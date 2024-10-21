В России выступили против запрета диаспор

В России не стоит запрещать легальные диаспоры, потому что они могут облегчать взаимодействие с иностранными гражданами. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, бороться необходимо только с нелегальными структурами.

«Но есть Союз армян России, несколько азербайджанских структур. Эти организации запретить? Но тогда давайте разберемся. Это же не только их способ влиять на нас, но и наш способ влиять на них. Через эти организации компетентные структуры узнают, что происходит в этой среде, даются какие-то импульсы, чтобы они чем-то занимались», — сказал он.

Затулин подчеркнул, что представители различных диаспор могут вести себя по-разному в различных ситуациях.

15 октября сообщалось, что в Иркутской области со следующего года будет запрещено привлекать иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов, на работу в 16 сферах, среди которых — такси.

Ранее стало известно, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.