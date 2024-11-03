«В любом человеке есть азарт»: в России предложили запустить лотерею для новорожденных В Госдуме предложили разыгрывать квартиры и машины среди новорожденных

Депутат Борис Чернышов предложил запустить «всероссийскую лотерею новорожденных», которая, по его мнению, сможет повысить рождаемость в России. Среди младенцев и их родителей предлагается разыгрывать квартиры, машины и бытовую технику. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко раскритиковал инициативу: квартиры везде стоят по-разному, что делает лотерею несправедливой. Кроме того, дети — не «лотерейные билетики», подчеркнул он.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею, в которой новорожденные и их родители могли бы выигрывать квартиры и машины.

По мнению депутата, можно ежемесячно разыгрывать среди новорожденных россиян 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома. Цель инициативы — стимулирование рождаемости.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — объяснил депутат.

По словам Чернышова, участие в розыгрыше может быть автоматическим — списки предоставят ЗАГСы.

Депутат назвал идею «вполне рабочей» и описал примерный ее механизм: победителей предлагается выбирать случайным образом по спискам в органах ЗАГС, а затем объявлять победителей в торжественной обстановке и вручать награды родителям.

Парламентарий добавил, что подобные лотереи уже проводились в Хабаровске и Ленобласти, а их опыт был положительным.

Дети — не лотерейные билеты

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко раскритиковал идею, выразив уверенность, что ее невозможно реализовать в некоторых регионах.

«Сама идея дарить что-то при рождении малыша неплоха тем, что это, очевидно, хорошая помощь новоиспеченным родителям. Но давать «одним все, другим ничего», наверное, не лучший вариант. Еще вопрос в самой реализации — как будет осуществляться идея раздачи квартир? В привязке к региону? А есть ли у каждого региона возможность просто так в срочном порядке без очереди выдавать квартиры? Где-то это может быть и не проблема, но в некоторых регионах мы можем столкнуться с невозможностью это реализовать», — сказал он «Газете.Ru».

Депутат подчеркнул, что розыгрыш призов сделает детей «лотерейными билетами» и в любом случае не будет справедливым, поскольку в разных регионах стоимость квартир отличается.

«С одной стороны, сейчас мы пытаемся уйти от рекламы и распространения азартных игр, а с другой, делаем детей «лотерейными билетами».

Сами же родители, очевидно, зададутся вопросом: квартира в Москве стоит 12 млн, в Краснодаре 7 млн, а в Чите 4 млн. Так почему один ребенок получит квартиру за большие деньги, а другой — за гораздо меньшие? Думаю, справедливо было бы продумать и развить уже работающие идеи поддержки семей: отменить НДФЛ на продажу жилья семьями с одним ребенком, чтобы они могли улучшить жилищные условия, предоставлять беспроцентный кредит на покупку жилья, разрешить тратить маткапитал на покупку семейного автомобиля», — заключил Аксененко.

Полмиллиона в День города

Весной 2024 года власти Хабаровского края объявили, что беременные хабаровчанки и их мужья могут получить 500 тысяч рублей, если их малыш родится в День города, 31 мая.

Согласно условиям, мать или отец обязательно должны быть гражданами России, а в краевом центре зарегистрированными в течении как минимум трех лет. Младенец должен родиться в медучреждении, а не дома.

31 мая в Хабаровске родилось 25 детей (12 мальчиков и 13 девочек).

Выигрыш достался семье Ощепковых, победителя определили методом жеребьевки. «Очень долго ждали этого ребенка, назвали Софией. Мать родила ее в свой день рождения, с разницей в 30 лет и два часа», — рассказал молодой отец Никита Ощепков.

Остальные участники получили сертификаты на 25 тыс. рублей для покупки товаров для новорожденных.

Как лотерея отразилась на решении хабаровчан заводить или не заводить детей — пока неизвестно.

Как в России относятся к лотереям

Согласно результатам опроса Anketolog.ru и Motive agency&production, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», большинство россиян (84%) верят в честность розыгрышей и считают их максимально открытыми. Более трети (34%) участвуют в розыгрышах и конкурсах несколько раз в месяц, еще 34% — один раз в 2-3 месяца. Испытывают удачу 1-2 раза за год 21% респондентов, а 11% — менее раза в год.

При этом 93% опрошенных намерены продолжать участвовать в розыгрышах призов.

Большинство (69%) опрошенных выигрывали призы стоимостью до 5 тыс. рублей. Приз от 5 до 10 тыс. рублей получали 17%, от 10 до 50 тыс. — 7%, а на сумму от 50 до 100 тыс. — 2% россиян. Счастливыми победителями в розыгрыше с призом более 100 тысяч рублей стал всего 1% опрошенных.