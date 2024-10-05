Более трети россиян хотя бы раз выигрывали призы в розыгрышах

Большинство — 84% — опрошенных россиян верят в честность розыгрышей и считают их максимально открытыми. Более трети (34%) принимают участие в розыгрышах и конкурсах несколько раз в месяц, еще 34% участвуют в активностях с призами один раз в 2-3 месяца. Испытывают удачу 1-2 раза за год 21% респондентов, а 11% — менее раза в год. Это показало исследование Anketolog.ru и Motive agency&production, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Абсолютное большинство (93%) опрошенных будут продолжать участвовать в розыгрышах призов.

Большинство опрошенных отметили, что выигрывали призы от 2 до 5 раз (62%). Однажды выиграли приз 21% респондентов. От 6 до 10 раз приз получали 10% опрошенных. Самыми везучими стали 6% россиян – они выигрывали в розыгрышах более 10 раз.

Больше половины опрошенных (53%) выигрывали в розыгрыше в социальных сетях, почти треть (30%) в интернет-магазинах, в супермаркетах – 28%, в торговых центрах 23%, в магазинах бренда – 15% и 7% – в лотерею.

53% опрошенных выигрывали призы в розыгрышах в социальных сетях, большинство из них во ВКонтакте.

Получить приз в социальных сетях у них получилось благодаря подписке (64%), лайку поста (63%), репосту (61%), комментариям (34%), приглашению друзей (26%), подписке на несколько каналов (25%) и наличию необходимого хештега (15%).

Среди тех, кто выигрывал призы в соцсетях, чаще всего призы получали в Вконтакте (68%) и Telegram (34%).

Чаще всего россияне выигрывали призы в социальных сетях у: официальных аккаунтов магазинов, супермаркетов, торговых площадок – 45%; в аккаунтах производителей товаров/услуг – 44%; в тематических группах и сообществах – 42%; у блогеров – 30%.

Большинство (69%) опрошенных выигрывали призы стоимостью до 5 тысяч рублей. Приз от 5 до 10 тысяч рублей получали 17%, от 10 до 50 тысяч – 7%. Подарок на сумму от 50 до 100 тысяч рублей выигрывали 2% россиян. Счастливыми победителями в розыгрыше с призом более 100 тысяч рублей стали 1% опрошенных.

Чаще всего выигрывали: продукты питания (супермаркеты, доставка продуктов) – 23%; кафе, рестораны и доставку готовых блюд – 21%; косметику и парфюмерию – 21%; одежду, обувь и аксессуары – 17%; электронику (ПК, смартфон, часы) – 14%; услуги бьюти-мастеров (уход, массаж, спа, маникюр и пр.) – 14%; ювелирные украшения и бижутерию – 13%; бытовую технику – 12%; книги, канцелярские товары – 12%; цветы, букеты – 10%.

44% победителей розыгрышей получали призы от брендов.

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