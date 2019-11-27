Кровная месть: за что убили главу ингушского центра «Э»

Следствие рассматривает кровную месть как возможную причину убийства в Москве начальника Центра по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом сообщают газета «Известия» и агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Убийство высокопоставленного полицейского может быть связано с его деятельностью по борьбе с экстремизмом в республике. Источник «Известий» утверждает, что преступление полностью раскрыто, следствию известны все подозреваемые, которые якобы связаны родственными узами и являются членами секты баталхаджинцев из села Экажево – последователями ингушского религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева.

Подозреваемые считали, что Ибрагим Эльджаркиев причастен к организации убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году. Это дело до сих пор официально не раскрыто.

В настоящее время по делу проходят пять подозреваемых — четверо из них уже задержаны. Гелани Костоев и Ахмед Арапиев арестованы до 5 и 20 января соответственно. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и статьи 222 УК РФ «Незаконное ношение оружия», передает ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева», — сказал он. Информацию об аресте Костоева и Арапиева подтвердили и в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Именно Костоев указал следствию на своих подельников. Правоохранители просмотрели камеры наблюдения за передвижением автотранспорта и вычислили такси, которое скрылось с места убийства. Костоева был водителем машины. Сначала он отрицал свою причастность, однако затем дал признательные показания.

Так удалось выяснить, что огнестрельное оружие раздобыл Ахмед Арапиев, который также приехал на место преступления. Исполнителем убийства стал Курейша Картоев по прозвищу «Коля».

Ранее представитель Басманного суда сообщила прессе о заочном аресте Картоева. Сейчас он находится в международном розыске.

Картоев покинул пределы России через два дня после убийства – 4 ноября. Проект Baza сообщает, что подозреваемому удалось успешно пройти контроль в аэропорту Внуково по чужому паспорту и вылететь из Москвы.

Картоев, по предварительной информации, использовал документ своего дальнего родственника Хасана Дзязикова. В сети были опубликованы фотографии обоих мужчин. Они примерно одного возраста, однако внешне не очень похожи друг на друга. При прохождении паспортного контроля Картоев отшучивался, что слегка поправился.

Кроме того, подозреваемый проходил контроль в сопровождении женщины и маленького ребенка, которого он держал на руках. Как выяснилось, это годовалая дочь и жена настоящего Хасана Дзязикова.

Возможно, благодаря этому Картоев не вызвал подозрений у сотрудников службы безопасности аэропорта.

Имена еще двоих подозреваемых пока не сообщаются — они были задержаны в родном селе Экажево, где прошли обыски. Ранее глава села Михаил Евлоев подтвердил эту информацию. Подозреваемых доставят в столицу, где 27 ноября суд изберет для них меру пресечения.

Кроме того, следствие выяснило, что все участники преступления в январе этого года организовали неудавшееся покушение на Ибрагима Эльджаркиева. Если следствие соберет достаточно доказательств того, что причиной убийства стала месть, то подозреваемым могут вменить дополнительный пункт обвинения – «Убийство, совершенное по мотивам кровной мести». За это убийство обвиняемым может быть назначено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник, были убиты 2 ноября на юго-западе Москвы. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, киллер выстрелил в своих жертв не менее 10 раз.

Как сообщили в МВД РФ, под руководством и при личном участии майора полиции Эльджаркиева было раскрыто несколько десятков преступлений и выявлены четыре группы экстремистов. Кроме того, из криминального оборота было изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов.

«Гибель нашего товарища – невосполнимая утрата для всего Министерства», – заявили в ведомстве, добавив, что Эльджаркиев смог создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в Ингушетии.