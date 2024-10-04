«Работали по диаспоре»: террористов для «Крокуса» искали среди таджиков-радикалов Бортников заявил, что исполнителей теракта в «Крокусе» вербовали среди таджиков

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнители теракта в «Крокусе» были членами «Вилаят Хорасан». Ранее выяснилось, что в группировке состояли еще четыре фигуранта. Организаторы, находясь в Афганистане, вербовали через интернет членов таджикской диаспоры в России. По словам Бортникова, мигранты-радикалы — это группа риска, так как они идеальны для вербовки террористическими организациями или иностранными спецслужбами.

Люди, которые завербовали исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, были членами международной террористической организации »Вилаят Хорасан». Об этом во время выступления на 55-м заседании СОРБ в Астане заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников.

«Как вы знаете, одним из таких преступлений стало нападение на «Крокус Сити холл» весной этого года, к организации которого причастны ИГВХ и подконтрольные Западу украинские спецслужбы. Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами «Вилаята Хорасан» и целенаправленно «работали» по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане», — сказал Бортников, цитирует РИА Новости.

Глава ФСБ добавил, что к терактам, совершенным членами «Вилаята Хорасана», также причастно «Исламское государство» (организация запрещена в России). Кроме этого, Бортников отметил, что в миграционном потоке в Россию приезжают радикалы, которых он назвал «группой риска». По словам председателя СОРБ, такие люди — «благоприятная вербовочная среда и для международных террористических организаций, и для иностранных спецслужб».

Организаторы за границей

ТАСС со ссылкой на материалы дела передал, что организатор теракта в «Крокусе» скрывается за рубежом.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершенного преступления и нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации», — говорится в судебных документах.

Сейчас следствие проводит необходимые действия, чтобы установить всех причастных к организации и совершению теракта.

РИА Новости выяснило, что фигуранты Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Умеджон Солиев и Зубайдулло Исмоилов, которых этапировали из Дагестана в Москву, также состояли в «Вилаят Хорасан». Это подтверждают и показания потерпевших, свидетелей и самих фигурантов, пишет ТАСС. Их обвиняют в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе», в планировании теракта в Каспийске, в участии в террористической организации, в незаконном обороте оружия, в изготовлении взрывного устройства.

Теракт в «Крокусе»

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около шести тысяч билетов. Кроме этого, в тот же день там проводили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, в котором участвовали дети.

Перед концертом в «Крокус» ворвались четверо вооруженных мужчин и начали расстреливать посетителей. Они зашли в зал, облили сиденья горючей жидкостью и подожгли. Террористы пробыли внутри здания около 18 минут, после чего уехали на автомобиле в Брянскую область, планируя покинуть границы России, но их задержали сотрудники правоохранительных органов.

В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, 551 человек пострадал. Основные причины смерти — огнестрельное ранение и отравление продуктами горения. Само здание полностью сгорело. Всем потерпевшим, в том числе детям, потерявшим одного или обоих родителей, пенсионерам, потерявшим детей, должны выплатить компенсацию.