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На Украине открыли дело против руководителя университета спецназа в Чечне

СБУ завела дело против руководителя чеченского университета спецназа Вайханова

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об открытии уголовного дела в отношении руководителя Российского университета спецназа в Чечне Байбетара Вайханова. Об этом передает РИА Новости.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника России, который причастен к войне против Украины», — говорится в сообщении службы.

Утверждается, что якобы с февраля 2022 года в учебном заведении прошли обучение более 40 тыс. российских военных, которые участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным СБУ, на основании собранных улик следователи ведомства заочно предъявили Вайханову обвинение по двум статьям уголовного кодекса, в том числе в «пособничестве в ведении агрессивной войны».

Незадолго до решения по Вайханову СБУ обвинила актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», в оправдании действий России на Украине. Против актера также возбудили уголовное дело.

В марте СБУ заочно предъявила новые обвинения российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании президента России Владимира Путина.

Ранее Кадыров назвал численность участвующих в СВО бойцов из Чечни.

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