«Был символом надежды». В Перми умер худеющий кот Крошик

Знаменитый худеющий кот Крошик, попавший в приют с весом в 17 кг, умер. Несколько дней назад он начал задыхаться и попал в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. Точная причина смерти пока неизвестна, однако кроме лишнего веса у кота нашли новообразования в селезенке и легких. В ходе реабилитации Крошик сбросил 3 кг, заново научился запрыгивать на пуфики и диваны и даже попытался сбежать — но застрял в обувнице.

Пермский кот Крошик, весивший 17 кг, умер, сообщили в приюте «Матроскин», занимавшемся реабилитацией животного. Незадолго до смерти животное начало задыхаться, реанимировать его не смогли.

«Для нас, если честно, это стало большой, просто огромной неожиданностью. Он буквально два дня назад начал задыхаться, лежал в кислородной камере в клинике, и последние два часа мы у врачей фактически его просто откачивали для того, чтобы он продолжал дышать, чтобы он выжил. К сожалению, истинные причины мы пока не знаем», — рассказала «Газете.Ru» владелица приюта Галина.

По ее словам, кот смог похудеть на 3 кг, что позволило ветеринарам сделать УЗИ — раньше этому мешали жировые отложения. При исследовании врачи обнаружили у кота множественные опухоли в селезенке и подозрительные образования в легких, похожие на метастазы.

«Тут очень сложно судить, что стало первопричиной — лишний вес или новообразование. Возможно, что просто лишний вес Крошик бы пережил, или, например, просто новообразование тоже. Когда это большая совокупность такой полиорганной недостаточности, то тело просто не справляется, несмотря на то, что Крошик действительно боец. Как раз вот эта история с новообразованиями, с опухолями, с раком — у нас большой опыт. Коты всегда держатся до последнего», — отметила она.

По словам женщины, у Крошика не было отдышки, он не отказывался от еды, даже анализы были в норме. Галина предположила, что организм животного просто не смог справиться с новообразованиями.

«Это большая для нас утрата, потому что Крошик был символом надежды для всех, и мы очень хотели публиковать только добрые новости. Очень больно про это говорить. Во время его лечения мы тоже сдавали разные исследования, ждем результатов, и сама экспертиза тоже, я думаю, дней пять мы будем ждать заключения», — отметила владелица «Матроскина».

История Крошика

Крошика нашли в подвале пермской больницы в начале сентября. Он был раскормлен сотрудниками медучреждения до такой степени, что уже не мог встать на лапы.

Кота забрали в реабилитационный центр, где кормили обезжиренным кормом, водили по водной беговой дорожке и делали ему массажи. В программе также были гидротерапия и кинезиотерапия 3-4 раза в неделю. У животного диагностировали липидоз печени и дерматологические проблемы, из-за лечения последних Крошику пришлось побрить живот. Специальная умная кормушка по часам выдавала ему ровно ту дозу диетического корма, которую рассчитали ветеринары.

За первые две недели кот потерял 1,1 кг лишнего веса, а к 21 октября похудел до 14,2 кг. Он смог самостоятельно передвигаться и запрыгивать на диван.

Но здоровый образ жизни ему явно не понравился. Крошик попытался сбежать из реабилитационного центра: придя на работу 12 сентября, сотрудники не нашли кота в вольере, при этом край его лежанки был разгрызен в крошки. Вскоре Крошика обнаружили застрявшим на обувной полке.

Про Крошика писали не только российские СМИ, но и иностранные. Кадры с застрявшим в обувнице котом появились в британской Daily Mail, а газета The Sun назвала его «настоящим Гарфилдом».

«Случай Крошика не имеет аналогов в России. Поэтому мы консультировались даже с коллегами из других стран, которые подобным образом реабилитировали животных с огромным весом. Протокол реабилитации Крошика был стандартным для пациентов с таким весом», — отметили в приюте, добавив, что иногда даже самые лучшие врачи, реабилитологи и поддержка людей со всего света не способны помочь.

Крошику было примерно 14 лет. Средства на его реабилитацию собирали по всей стране. Оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации 179,8 тыс. рублей будут направлены в фонд экстренной помощи «Матроскина».