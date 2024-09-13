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Кот Крошик, весивший 17 кг, за две недели в реабилитационном центре похудел на 1,1 кг

В Перми весивший 17 кг кот смог похудеть на 1,1 кг

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Кот Крошик станет счастливым и здоровым!/VK

В Перми кот Крошик, который весил 17 килограммов, смог немного похудеть. Об этом сообщают волонтеры в социальных сетях.

Спустя две недели в реабилитационном центре животное избавилось от 1,1 килограмма лишнего веса. По словам врачей, успех связан с тем, что сейчас из организма выводится жидкость, позже результаты будут более скромными.

Как рассказали активисты, у него диагностировали липидоз печени и дерматологические проблемы, из-за лечения последних Крошику пришлось побрить живот.

«Ему проводят все необходимое лечение и реабилитацию», – сообщается в публикации.

Кота обнаружили около двух недель назад в одной из больниц Перми. Местные жители давали ему много еды, поэтому питомец набрал 17 килограмм и не мог встать на лапы. Сейчас специалисты дают ему специальный корм и водят по беговой дорожке, чтобы увеличить физическую нагрузку.

Накануне стало известно, что Крошик попытался сбежать из реабилитационного центра, но застрял в подставке для обуви.

Ранее в Калининградской области спасли кота, которого оставили на границе в переноске.

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