В Перми 17-килограммовый кот Крошик немного похудел и попытался сбежать из ребцентра

В Перми 17-килограммовый кот Крошик, который немного похудел в реабилитационном центре, попытался сбежать. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, придя на работу 12 сентября, сотрудники реабилитационного центра не нашли Крошика в вольере. При этом край лежанки был разгрызен в крошки.

Работники центра стали искать 17-килограммового кота и вскоре обнаружили его маскирующимся под тапки в обувной полке — Крошик смог отойти от вольера лишь на несколько метров и застрял в конструкции. Перед своим побегом он немного похудел благодаря стараниям специалистов.

Животное с огромной для кота массой тела нашли в подвале пермской больницы. Сердобольные санитарки раскормили его до 17 килограммов — Крошик уже не мог встать на лапы. Позже его забрали в реабилитационный центр. Сейчас его кормят обезжиренным кормом и водят по водной беговой дорожке, чтобы помочь сбросить вес.

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