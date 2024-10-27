«Организм не справился»: в приюте рассказали, почему умер кот Крошик

Точная причина смерти пермского кота Крошика, страдавшего от ожирения, будет известна только на следующей неделе. Об этом «Газете.Ru» сообщила владелица приюта для кошек «Матроскин» Галина. По ее словам, у кота обнаружили несколько опухолей, о которых не подозревали ранее. В понедельник, 28 октября, начнется экспертиза, которая установит, почему животное скончалось.

«Кот два дня назад начал задыхаться, лежал в кислородной камере в клинике. Последние два часа мы фактически его откачивали, чтобы он продолжал дышать, чтобы он выжил. К сожалению, истинные причины [смерти] мы пока не знаем. Но благодаря тому, что он смог похудеть на 3 килограмма, датчики УЗИ сработали, и врачи смогли разглядеть множественные опухоли в селезенке, не исключают также метастазы в легких. Поэтому тут очень сложно судить, что стало первопричиной — лишний вес или новообразования. Когда это большая совокупность такой полиорганной недостаточности, то тело просто не справляется, несмотря на то, что Крошик действительно боец. Ждем с нетерпением понедельника, чтобы начать экспертизу, и уже понимать, почему Крошик погиб. Дней пять мы будем ждать заключения», — объяснила Галина.

Женщина отметила, что до трагедии у Крошика не было проблем с анализами, а его поведение не указывало на серьезные проблемы со здоровьем.

«В истории с новообразованиями, с опухолями, с раком у нас большой опыт. Коты всегда держатся до последнего, они не показывают этой болезни. У Крошика не было одышки, отказа от еды. Мы не могли делать УЗИ, но мы мониторили постоянно его здоровье, потому что понимали, что лишний вес так просто не возникает. Анализы были в норме. Этот обвал, возможно, случился из-за того, что организм просто не справился со всеми этими новообразованиями. Очень больно, что мы не знали об этом раньше, не могли помочь. Это большая утрата для нас, потому что Крошик был символом надежды для всех, и мы очень хотели публиковать только добрые новости. Очень больно про это говорить», — заключила она.

В начале сентября в подвале пермской больницы нашли кота с очень большой массой тела, которого санитарки раскормили до такой степени, что он не мог встать на лапы. Позже кота по кличке Крошик перевезли в реабилитационный центр, где ему давали обезжиренный корм и водили по водной беговой дорожке, чтобы помочь сбросить вес.

В августе Крошик весил 17 кг. При последнем взвешивании его вес составлял около 14 кг.

Накануне животное экстренно доставили в ветеринарную клинику из-за проблем с дыханием и поместили в кислородную камеру. Позднее в приюте «Матроскин» сообщили, что Крошик скончался.

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