Вырыли тоннель длиной 65 метров: из липецкой колонии сбежали шестеро заключенных Еще двое сбежавших из ИК-2 задержаны в Липецкой области

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября, после чего недосчитались в камерах шестерых человек. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. SHOT выяснил, что к побегу они готовились более полугода. Четверых преступников уже задержали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Четверо из шести заключенных, совершивших побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, задержаны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Первых двух беглецов поймали в Тамбовской области. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что их задержали в селе Петровка сотрудники местного отдела полиции. Правоохранители, по ее словам, выявили двух мужчин, у которых не было документов. После этого полицейские доставили их в отделение, где выяснилось, что это сбежавшие из липецкой колонии заключенные.

По данным источника SHOT, двое беглецов добрались до Тамбовской области на попутках. Сейчас правоохранители выясняют, почему водители согласились подвезти заключенных, не было ли с их стороны угроз.

Telegram-канал показал момент задержания преступников. По данным SHOT, мужчины после побега успели переодеться в спортивные костюмы. Очевидцы сообщают, что всего их было четверо — двоих задержали, еще двое скрылись от правоохранителей.

«Предположительно, это те же липецкие беглецы, сейчас их ищут на территории всего Сампурского района», — говорится в публикации.

Telegram-канал также уточнил, что при задержании заключенные оказали сопротивление правоохранителям.

Еще двое осужденных были задержаны на территории Липецкой области. Сейчас продолжается розыск оставшихся двух беглецов.

Готовились несколько месяцев

О побеге шестерых заключенных из ИК-2 в Липецкой области глава региона Артамонов сообщил утром 26 октября. По данным Mash, заключенные выбрались через подкоп.

«Пятеро беглецов из липецкой ИК-2 граждане Узбекистана, шестой — Таджикистана. В России большинство классифицировалось как бомжи, осуждены за изнасилование, в том числе лица, не достигшего 16 лет, и хранение наркотиков», — говорится в публикации.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила, что все сбежавшие преступники — выходцы из Средней Азии.

По информации SHOT, к побегу заключенные готовились более полугода. Инструменты для подкопа они украли в мастерской еще в марте. Пропажу сотрудники колонии обнаружили, но найти инструменты так и не смогли.

После этого шестеро заключенных вырыли тоннель длиной 65 метров через промзону, где обрабатывали дерево, сообщил Mash. Снимок тоннеля опубликовал канал 112.

В то же время Baza сообщила, что сбежавшие сделали два подкопа . Сначала они выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которая выходила на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем осужденные сделали еще один подкоп, в этот раз под забор — и смогли выйти с территории колонии. Источник Telegram-канала уточнил, что длина одного из подкопов составляет 37 метров.

Во ФСИН сообщили, что подкоп обнаружили 26 октября при проведении обхода территории. После этого был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выяснилось, что в колонии отсутствуют шестеро заключенных.

Mash при этом написал, что осужденные сбежали еще 25 октября. Подкоп и отсутствие заключенных сотрудники ФСИН заметили еще накануне и почти сутки пытались найти беглецов своими силами. И только утром 26 октября к делу подключились их коллеги из Москвы.

По данным Telegram-канала, организатором побега, предположительно, выступил 26-летний уроженец Узбекистана Даврон Джабборов, осужденный на шесть лет за изнасилование и разбой. Причиной, как утонил Mash, стал перевод части сбежавших в категорию «опущенных» (понятие уголовного жаргона, обозначающее человека, занимающего самую низшую ступень в тюремной иерархии) из-за статей об изнасиловании.

«Жили лучшую тюремную жизнь»

Сразу после того, как стало известно о побеге, в Липецкую область направили группу центрального аппарата ФСИН. Кроме этого, ведомство сообщило о создании оперштаба.

«Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН», — говорилось в сообщении.

Во ФСИН также отметили, что для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка, виновные будут привлечены к ответственности. SHOT выяснил, что под проверку в первую очередь попал начальник надзирателей и весь его личный состав, так как именно они отвечают за контроль перемещений и соблюдение его правил заключенными. Кроме этого, проверять будут заместителей начальника ИК-2 Алексея Фурсова и Сергея Рулева.

Следственный комитет Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения по факту побега заключенных. Следствие полагает, что преступники смогли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.

По данным SHOT, последняя внеплановая проверка в ИК-2 проводилась в 2017 году. Тогда Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев.

Одновременно с этим Mash сообщил, что сотрудники ИК-2 в Липецкой области ранее уже попадали под служебную проверку, так как разрешали заключенным жарить шашлыки, пить алкоголь и пользоваться телефонами на территории колонии.

«Осужденные жили лучшую тюремную жизнь, продавали еду из столовки другим заключенным и переводили деньги на карты своих жен и ждуль», — говорится в публикации.

В 2021 году сотрудников, которые закрывали глаза на то, что происходит в колонии, после проверки лишили званий и уволили, а осужденных отправили в изолятор.

Кроме того, за несколько дней до побега заключенных на территорию ИК-2 пробрались двое мужчин с 69 граммами каннабиса в свертке, чтобы передать осужденным. Мужчин задержали, однако усиливать охрану колонии не стали, сообщил Telegram-канал.