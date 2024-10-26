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После побега заключенных в Липецкой области назначена служебная проверка

ФСИН назначила проверку после побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

После побега шести заключенных из ИК-2 в Липецкой области УФСИН России по региону назначило служебную проверку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Во ФСИН рассказали, что заключенным удалось сбежать из колонии, сделав подкоп. Их разыскивают группы преследования.

Ранее о побеге сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Детали произошедшего он не уточнял. На их поиски сосредоточены все оперативные службы.

По данным Telegram-канала Mash, все шестеро беглецов являются гражданами Узбекистана. Они были осуждены по статьям об изнасиловании и хранении наркотиков. Как пишет канал, сделанный заключенными подкоп сотрудники колонии обнаружили во время утреннего обхода.

Ранее тагильский осужденный сбежал из колонии ради «женской ласки».

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