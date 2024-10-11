Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск. Телеведущую обвиняют в оправдании терроризма Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск за оправдание терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* заочно арестована и объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Поводом стало ее заявление в интервью, где она призналась, что «радуется атакам беспилотников» на российские города. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела указано, что Лазарева находится в международном розыске, а также отмечается, что она долгое время проживает за пределами России.

Министерство юстиции России внесло Лазареву в список иноагентов 22 июля 2022 года. В этом же перечне находится и ее бывший супруг, телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом). Лазарева неоднократно подвергалась штрафам за нарушения законодательства об иноагентах.

Лазарева радовалась атакам беспилотников

Телеведущая Татьяна Лазарева покинула Россию в феврале 2022 года и в настоящее время проживает в Испании. После начала боевых действий на Украине она открыто осудила действия российских властей и заявила о своей поддержке Украины. В июле 2022 года Минюст внес Лазареву в реестр иноагентов.

В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно вынес решение об аресте Лазаревой, ей может грозить до семи лет лишения свободы. Поводом для этого послужило интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. В ответ на вопрос о мятеже, организованном основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, она призналась, что с тех пор «очень отслеживает» свои чувства и «радуется атакам беспилотников» на российские регионы.

«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. <…> Вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — говорила она.

После этого председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. В своем обращении к генпрокурору Игорю Краснову она охарактеризовала комментарии Лазаревой о беспилотниках как циничные и призвала провести проверку на предмет публичного оправдания или пропаганды терроризма. В ответ Лазарева опубликовала видеообращение, в котором заявила, что фрагмент про беспилотники был «вырван из контекста».

Изначально лингвистическая проверка слов телеведущей не выявила нарушений законодательства. Но дополнительная экспертиза установила в комментариях Лазаревой «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

26 марта, за неделю до обращения Ямпольской в прокуратуру, Лазарева объявила о намерении баллотироваться в Московскую городскую думу в сентябре вместе с еще 44 кандидатами. В обращении, опубликованном в Telegram-канале, она заявила, что «хочет проверить», действительно ли статус иностранного агента «нисколько не дискриминирует людей».

В сентябре стало известно, что Лазарева пыталась оспорить свой статус иноагента, однако Верховный суд России отклонил ее иск, сообщал адвокат Леонид Соловьев.