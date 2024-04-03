В Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву* на предмет оправдания терроризма

Депутат Госдумы Елена Ямпольская в своем Telegram-канале пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность телеведущей Татьяны Лазаревой.

«Давайте-ка обратимся в Генпрокуратуру. Я обращусь. А то — иноагент да штрафы за отсутствие маркировки… Маловато будет. Попросим уважаемых коллег проверить, по каким статьям УК гражданка наработала на судебное преследование», — написала Ямпольская.

Таким образом депутат прокомментировала фрагмент из интервью телеведущей, где она признается, что к своему сожалению радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. По мнению Ямпольской, после таких слов артистке даже «в запойном бреду» не стоит думать о возвращении в Россию.

В начале февраля депутат Государственной думы Елена Драпеко высказалась об уехавшей в Испанию актрисе и юмористке Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом). По словам Драпеко, без критики России покинувшие страну артисты никому не нужны. Актриса добавила, что мышления этих и подобных им личностей ей никогда не понять, т.к. она сама старается «все, что возможно, отправить на фронт нашим».

Ранее Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России.