Предлагал сотрудничать СБУ. За что обвинили в госизмене сжегшего Коран Никиту Журавеля Осужденному за сожжение Корана Журавелю предъявили обвинения в госизмене

Приговоренного к 3,5 года за сожжение Корана волгоградского студента Никиту Журавеля обвинили в госизмене. По данным следствия, он «инициативно предложил сотрудничество» агенту Службы безопасности Украины и в марте 2023 года отправлял ему видео с российской военной техникой. По новому уголовному делу молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. О том, что Журавель снимал военные объекты, стало известно еще в 2023 году, когда его задержали после сожжения Корана. Однако тогда включать этот эпизод в обвинение не стали.

Никиту Журавеля, приговоренного к 3,5 года за сожжение Корана, обвинили в госизмене. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Волгоградской области, сообщили в Генпрокуратуре.

«По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины», — говорится в публикации.

В марте 2023 года, как уточнили в ведомстве, Журавель отправил сотруднику СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, и самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

В прокуратуре Волгоградской области добавили, что свою вину студент полностью признал. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Журавеля уже поступило на рассмотрение в Волгоградский областной суд, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. Дата судебного заседания пока не назначена.

О том, что студент снимал военные объекты, стало известно еще в мае 2023 года, когда Следственный комитет (СК) возбудил в отношении него дело по факту сожжения Корана. В ведомстве сообщили, что Журавель сам рассказал «о своей причастности к иной пособнической помощи». Однако в тот момент включать это в обвинение не стали.

Сожжение Корана

Весной прошлого года в сети распространилось видео, где неизвестный человек на фоне Соборной мечети Волгограда держит в руках горящий Коран. По данным СК, первым этот ролик опубликовал портал, «подконтрольном ЦИПсО ВСУ». v1.ru сообщил, что видео появилось в Telegram-канале «Утро Дагестан». Судя по кадрам, действие происходило в Ворошиловском районе Волгограда.

20 мая СК сообщил о задержании подозреваемого — местного жителя Никиты Журавеля. На допросе он рассказал, что сжег Коран по заданию СБУ за 10 тыс. руб. По его словам, это произошло 4 мая.

«После сожжения я завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак. Я не думал о последствиях и не задумывался, с какой целью это делается. Я это сделал с целью получения материальных средств», — уточнил студент.

Через два дня после задержания молодого человека арестовали. Несмотря на то, что преступление Журавель совершил в Волгограде, его дело по решению председателя СК Александра Бастрыкина передали для расследования в следственное управление по Чеченской Республике . Бастрыкин объяснил это многочисленными обращениями жителей Чечни, которые просили признать себя потерпевшими. 26 мая подозреваемого этапировали в Грозный.

Избиение в СИЗО и суд

Дело Журавеля получило резонанс после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик, на котором его сын Адам избивает молодого человека. Кадыров заявил, что Адам «правильно сделал», побив Журавеля, и добавил, что гордится сыном.

Несмотря на возмущение правозащитников, а также официальную жалобу самого студента, МВД отказалось возбуждать уголовное дело по факту избиения. Адам Кадыров с тех пор стал Героем Чечни, получил другие награды и новые должности. При этом наказание понесли сотрудники СИЗО, где произошел инцидент . Как сообщила Baza со ссылкой на официальное письмо Следственного комитета, они были «привлечены к дисциплинарной ответственности». Как именно наказали сотрудников изолятора — в документе не уточнялось.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Студент признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве, заявив, что грубого нарушения общественного порядка в его действиях не было, так как он был не в курсе целей, для которых снимал видео.

Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что приговор молодому человеку можно было бы смягчить, так как он совершил преступление впервые и раскаялся в своих действиях. Одновременно с этим муфтий Волгоградской области Бата Кифах отметил, что считает наказание справедливым.

Сам Журавель впоследствии согласился с вынесенным ему приговором и отказался его обжаловать.