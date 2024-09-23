Индексация пенсий с 1 октября 2024 года: кому и на сколько повысят выплаты В России вырастут пенсии у военных пенсионеров и некоторых других категорий граждан

В России регулярно индексируют различные виды пенсий, чтобы выплаты не обесценивались под влиянием инфляции. С 1 января 2024 года выросли страховые пенсии, с 1 апреля — социальные, а с 1 августа власти скорректировали пенсии работавших в 2023 году пенсионеров. Очередная индексация запланирована с 1 октября. Кому и на сколько повысят пенсии этой осенью — в материале «Газеты.Ru».

Кому повысят пенсии в октябре 2024 года

Военные пенсионеры

С 1 октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам. Повышение коснется около 2,7 млн человек. Это не только бывшие военнослужащие, но и экс-сотрудники силовых структур, таких как ФСБ, полиция, Следственный комитет, Росгвардия, ФСИН, пограничные войска, внешняя разведка, противопожарная служба и другие подразделения, полный перечень содержится в Федеральном законе №4468-1.

Схема индексации военных пенсий зависит от роста денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников.

Планировалось, что с 1 октября 2024 года индексация военных пенсий составит 4,5%, однако в июле был принят закон, который ее увеличил. Как уточнили в Госдуме, в итоге в октябре военные пенсии вырастут на 5,1%. Размер пенсии составит 89,83% от суммы денежного довольствия.

Денежное довольствие, в свою очередь, зависит от окладов по должности и званию, продолжительности службы и надбавок.

В 2023 году средний размер военной пенсии составил 41900 руб.

Другие категории пенсионеров

Также ожидается увеличение пенсий для граждан, которые отметят в сентябре свое 80-летие. После юбилея для них удваивается фиксированная выплата, которая сейчас составляет 8134,88 рубля. Рост коснется тех граждан, кто получает страховую пенсию по старости.

Если гражданину исполнилось 80 лет в сентябре, с 1 октября он начнет получать повышенную выплату в размере 16 269,76 рубля. Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Подавать заявление на индексацию не нужно, повышение будет автоматическим.

«Сейчас в России большое количество государственных услуг предоставляется в беззаявительном порядке – не нужно подавать заявление, никуда звонить, ходить. Социальный фонд самостоятельно проведет повышение», — рассказала Бессараб «Москве-24».

Повышение не затронет получателей страховых пенсий по инвалидности или по потере кормильца, кроме инвалидов I группы.

Перерасчет для прекративших трудовую деятельность

На повышение выплат могут рассчитывать пенсионеры, которые работали, но уволились в сентябре 2024 года. Им начинают выплачивать пенсию с учетом всех индексаций, которые были пропущены пенсионером за время работы. С 2016 года индексация пенсий работающих пенсионеров приостановлена.

Со следующего года она возобновляется, первое увеличение пенсии по общим правилам ожидается в феврале 2025 года.

Пока действуют старые правила, согласно которым перерасчет, учитывающий все пропущенные индексации, происходит только после увольнения пенсионера. Его производят с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Социальный фонд России делает это автоматически, подавать заявление не нужно. Однако сам перерасчет занимает время. Как только его произведут, пенсионерам начислят разницу между прежней и новой пенсией за весь период ожидания.

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Пенсии в 2025 году: что планируется

Новые правила индексации

С 2025 года страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды в год: 1 февраля будет увеличена вся пенсия, 1 апреля — ее страховая часть.

Индексация страховых пенсий, которые получают работающие пенсионеры, будет также проводиться в два этапа: в феврале и апреле 2025 года, по тем же правилам, что и для неработающих пенсионеров.

Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля.

Надбавки к пенсии

С 1 января 2025 года Социальный фонд изменит систему компенсационных выплат при уходе за инвалидами I группы и россиянами старше 80 лет.

«Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией», — сообщила пресс-служба фонда.

В Социальном фонде напомнили, что в настоящее время такие выплаты получают лица, ухаживающие за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими 80 лет. Они назначаются по заявлению того, кто осуществляет уход. С 2025 года Социальный фонд будет автоматически устанавливать надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всем инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет. При этом самому пенсионеру не придется никуда обращаться или предоставлять информацию о человеке, который ухаживает за ним.

Законопроект о 13-й пенсии

До конца 2024 года в Госдуму будет внесен законопроект о введении ежегодной 13-й выплаты для пенсионеров, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его мнению, этот проект не теряет своей актуальности, а наоборот, становится все более востребованным. Чернышов отметил, что намерен доработать документ, который не получил поддержки с первого раза, и учесть рекомендации экспертов и коллег.

Однако депутат Бессараб сомневается, что законопроект будет принят.

Как узнать свою пенсию

Узнать количество своих пенсионных баллов, какая пенсия у вас могла бы быть при текущих значениях, а также какой она будет, когда вы достигнете пенсионного возраста, можно на официальном сайте Социального фонда России. Для этого авторизуйтесь с помощью своей учетной записи на портале Госуслуг и перейдите на страницу калькулятора.

Пенсионный калькулятор автоматически вычисляет размер вашей пенсии, принимая во внимание текущий стаж, накопленные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), их стоимость и размер фиксированной части. Однако следует учитывать, что этот результат является предварительным — пока вы продолжаете работать, ваш стаж и количество пенсионных баллов продолжают увеличиваться. Чем выше будет зарплата, тем больше баллов вы сможете накопить, что, соответственно, повысит пенсию.

Кроме того, ежегодные индексации также влияют на размер выплат, поэтому до фактического выхода на пенсию, если вы не планируете выходить на заслуженный отдых в 2024 году, ситуация может существенно измениться.