Депутат напомнил про двукратное повышение пенсий в следующем году

В следующем году для некоторых категорий россиян запланировано двукратное повышение пенсии. Об этом рассказал в интервью для RT член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин.

«Первая индексация пенсий будет проведена 1 февраля 2025 года в соответствии с инфляцией за прошедший год. Вторая индексация запланирована на 1 апреля. В феврале будет увеличена вся пенсия, а в апреле — только страховая часть», — пояснил Чаплин.

Он отметил, что повышение коснется получателей пенсий по старости, по потере кормильца и инвалидности. При этом индексация ждет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Накануне стало известно, что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, достигнув 8134,88 рублей в 2024 году. Ежегодная индексация проводится с учетом инфляции, а размер выплат зависит от трудового стажа и уровня заработной платы умершего родственника.

Ранее доцент раскрыла детали индексации пенсий по новым правилам.