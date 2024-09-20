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Союз пенсионеров объяснил, почему закон о 13-й пенсии не поможет россиянам

Глава Союза пенсионеров Рязанский: 13-я пенсия не может помочь россиянам

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Павел Лисицын/РИА Новости

Сегодня вопрос поддержки пенсионеров особенно актуален, так как высокая инфляция значительно снижает уровень их материального благополучия. Однако обсуждение 13-й пенсии эту проблему не решит — вместо этого нужно системно работать в этом направлении, заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью RT.

Сегодня вопрос высокой инфляции и ее влияния на людей пенсионного возраста решается, преимущественно, с помощью индексации. Что касается предложения выплачивать 13-ю пенсию, то раньше в России уже выступали с похожими идеями, однако в бюджете для такой меры поддержки средств нет, отметил Рязанский.

«Если посчитать, то 13-я пенсия — это грубо 1 трлн рублей, со всеми надбавками и так далее. А таких денег нигде не заложено», — объяснил эксперт.

Он призвал решать вопрос с помощью индексации пенсий, сделав ее выше уровня инфляции — тогда получится улучшить материальное положение российских пенсионеров.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис Чернышев сообщил, что до конца 2024 года на рассмотрение депутатов внесут законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров. По его словам, такие выплаты будут рассматриваться как материальная помощь и будут иметь фиксированный размер для всех пенсионеров, в то время как размер основной пенсии будет зависеть от индивидуальных факторов.

Россияне ранее рассказали о том, как копят на пенсию в 2024 году.

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