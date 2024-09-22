Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому прибавят пенсию с 1 октября

Доцент Балынин: пенсионерам силовых ведомств проиндексируют выплаты на 5,1%

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

С 1 октября в России пройдет очередная индексация пенсий для некоторых категорий граждан. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Российская газета».

Изначально планировалась индексация на 4,5%, но впоследствии решено проиндексировать на 5,1%. Кроме того, летом повысился процент учета денежного довольствия при назначении пенсии этой категории с 85,47% до 89,83% (в 2012 году было 54%).

«С октября фиксированную выплату к страховой пенсии по старости удвоят для тех, кто отметил 80-летие в сентябре. Дополнительно они будут получать ₽8134,88 ежемесячно, заявление подавать не нужно», — пояснил доцент Финуниверситета Игорь Балынин.

Однако удвоение не коснется пенсий по потере кормильца и инвалидности, кроме инвалидов первой группы. Балынин напомнил, что до сентября члены экипажей гражданской авиации и работники угольной отрасли могут подать заявление для корректировки пенсии с 1 ноября 2024 года.

До этого союз пенсионеров объяснил, почему закон о 13-й пенсии не поможет россиянам.

Ранее россияне стали активнее покупать один страховой продукт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами