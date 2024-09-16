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«Сломали череп в Белгороде»: в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил

В Белгороде совершено нападение на военкора Александра Коробова

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Российский военкор Александр Коробов убит в Белгороде, сообщило Главное управление разведки минобороны Украины. Спецслужба опубликовала видео, на котором похожий на Коробова человек идет по улице в светлое время суток, а во второй части — лежит в темноте с проломленной головой. Коробов лишь ранен, он находится в больнице, заявила «Газете.Ru» директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова. У него открытая черепно-мозговая травма, сообщила «Лента.ру».

Российский военкор Александр Коробов убит в Белгороде, сообщило Главное управление разведки минобороны Украины. В публикации сказано, что 15 сентября ему сломали череп.

«В городе Белгород сломали череп <...> Коробову Александру Александровичу по прозвищу «Краб» — от полученных травм <...> скончался», — сказано в посте.

В ГУР Коробкова также обвинили в преступлениях против украинского народа. К посту было прикреплено видео, на котором похожий на Коробова человек идет по улице в светлое время суток. Во второй части ролика мужчина в другой одежде лежит в темноте с проломленной головой.

Коробов оказался жив

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила «Газете.Ru» факт нападения на Коробова. Однако, по ее словам, он лишь ранен и находится в больнице.

«Официальных комментариев я давать не буду. По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — сказала Власова.

У Коробова — открытая черепно-мозговая травма, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на свой источник.

«Обстоятельства произошедшего неизвестны — ведется доследственная проверка», — сказал собеседник издания.

Коробов попал в больницу, получив травмы «при неустановленных обстоятельствах», сообщило белгородское издание «Фонарь».

Военкор работал на телеканалах «Россия 1» и «Звезда», делал сюжеты из ДНР и ЛНР.

Покушения на военкоров

Это уже не первый журналист, серьезно пострадавший за время проведения специальной военной операции на Украине.

16 июня 2024 года в результате удара ВСУ с применением дронов в селе Никольское под Угледаром погиб военный фотокорреспондент NEWS.ru Никита Цицаги.

13 июня в больнице скончался оператор НТВ Валерий Кожин, получивший ранение в Горловке. В тот же день ранения получил также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев (он лишился руки) и офицер сопровождения.

7 августа в Курской области в результате атаки с применением украинского дрона был ранен военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. В больницу он поступил в тяжелом состоянии, у корреспондента был диагностирован тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 8 августа Поддубного доставили в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в Москве, где он проходил лечение до 13 сентября.

[Чувствую себя] значительно лучше, чем месяц назад», — сообщал Поддубный «Газете.Ru» вскоре после выписки.

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