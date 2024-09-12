«Показывал, что он живой». Умер один из основателей российского телевидения Сванидзе Член СПЧ Меркачева: Николай Сванидзе тяжело болел, но шел на поправку

В Москве умер один из самых известных телеведущих России Николай Сванидзе. Он получил популярность в 90-е, всю жизнь работал на государственных каналах, вел исторические передачи. Журналист скончался на 70-ом году жизни в своей московской квартире от последствий долгой болезни. Врачи пытались реанимировать его около часа, но в итоге констатировали смерть от сердечной недостаточности.

Известный российский телеведущий Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с «Газетой.Ru» она заявила, что в последнее время телеведущий «много болел» и перенес инсульт.

«Он болел очень долго, очень много болел. Мы понимали, что он болен. Это было видно. Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго», — рассказала Меркачева.

В 2023 году Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии с воспалением легких. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в искусственную кому. Кроме пневмонии у журналиста были острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис, ишемия головного мозга. Родственники перевозили его на лечение в Израиль, позже ведущему стало лучше, и он вернулся в Россию.

В марте 2024-го у журналиста диагностировали коронавирус, а вместе с ним снова пневмонию в тяжелой стадии. По данным канала Mash, журналист системно болел пневмонией как минимум два последних года, в последние шесть месяцев жизни он жаловался на слабость, шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную одышку и проблемы с давлением.

«Врачи предполагали, что это из-за сигарет и отказа от глубокого лечения», — сообщил Mash.

По данным Telegram-канала SHOT, последние два месяца Сванидзе с трудом разговаривал, не отвечал на звонки. Накануне поздно вечером ему стало плохо, жена вызвала скорую. Медики около часа пытались реанимировать ведущего, однако его состояние быстро ухудшалось, около полуночи у журналиста остановилось сердце. Врачи констатировали смерть от острой сердечной недостаточности .

При этом Меркачева заявила «Газете.Ru», что в последнее время Сванидзе «пошел на поправку».

«Вроде бы уже сам даже стал писать, что говорило о том, что вот-вот и мы все его будем видеть, в гости ходить, но, видимо, болезнь [победила]. Не восстановился, не смог», — сказала она.

В разговоре с mk.ru она рассказала, что журналист мужественно сражался с болезнью.

«Он обычно показывал, что следит за жизнью, что он живой — во всех смыслах. Это было крайне важно. Про свое здоровье он последний раз «Бывало и получше, но ничего, живой», — вспомнила она.

От научного сотрудника до известного ведущего

Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в грузинской семье, которая оказалась в Москве на фоне репрессий. Оба его деда пострадали от советских властей: один отсидел по доносу за шутку про Иосифа Сталина, второй — был высокопоставленным коммунистом в Тбилиси, и, якобы, личным врагом Лаврентия Берии, и умер на допросе. Бабушка Сванидзе бежала с его маленьким отцом в Москву. Сам Сванидзе вырос убежденным антисоветчиком, говорил, что при СССР «Россия покинула основной путь развития цивилизации», один раз в прямом эфире подрался с другим журналистом из-за спора о Сталине.

Мать Сванидзе стала известным советским историком, отец — заместителем директора издательства политической литературы при ЦК КПСС (Политиздата). Сам он окончил исторический факультет МГУ.

После учебы больше десяти лет проработал в московском Институте США и Канады младшим научным сотрудником. Ближе к 40 годам, в 90-ых, по приглашению знакомых пришел на телевидение. Начинал как закадровый комментатор новостей, вырос до узнаваемого ведущего и председателя ВГТРК (занимал эту должность в 1997-1998 годах).

«Согласен, это стремительная карьера, но так бывает во всех революциях и войнах, быстрые взлеты порождаются критическими, экстремальными ситуациями, и это касается не только России», — пояснял Сванидзе.

Вместе с Сергеем Доренко вел на РТР программу «Подробности», получил за нее премию ТЭФИ. Также был ведущим программ «Зеркало», «Лицом к России», «Контрасты». Поддерживал президента Бориса Ельцина, тот наградил Сванидзе орденом «За личное мужество» за освещение событий октября 1993 года (штурм Белого дома). Всю жизнь проработал на государственном телевидении (современные каналы «Россия», «Россия 24»).

«Я работал в госкомпании только по одной причине. Мне казалось, и, я думаю, справедливо, что здесь свободы больше, чем в частной <...> Государство не пытается подчинить все СМИ <...> Говорить то, что я не думаю, я не буду», — заявлял Сванидзе в 2002 году.

«Журналистика — это способ существования»

Помимо работы журналистом, Сванидзе преподавал в Историко-архивном институте. После успеха в качестве ведущего политических передач решил попробовать себя в роли историка. В 2003 году запустил цикл документальных программ «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», который выходил до 2013-го. С 2018-го по 19 февраля 2022 года — автор и ведущий цикла коротких программ «100 лет назад. Исторический календарь». В 2010 году получил место директора Института массмедиа РГГУ.

В 2020 году, выступая как историк и журналист, утверждал, что «милитаристские настроения» в политике сойдут на нет и международные отношения наладятся. Объяснял это тем, что весь мир и современный человек «не готовы к войне».

Помимо телевидения, с 2013 года по январь 2022 года работал на радиостанции «Серебряный дождь».

«Это кусок моей жизни, это моя работа. Была такая формула: движение — это способ существования материи. Журналистика для меня — это тоже способ существования. Ничего более интересного мне пока не предложили», — говорил ведущий.

Помимо ордена «За личное мужество» награжден орденом Почета, медалью Уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро», входил в Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Подчеркивал, что иметь государственные награды «никому не стыдно»: «Абсолютно. А почему? Стыдно взятки брать, стыдно врать, стыдно в грязи ковыряться».

В 2021 году был задержан на несогласованном митинге в центре Москвы. После начала спецоперации на Украине говорил, что открыто занимает антивоенные позиции. В 2022 году по решению президента РФ Владимира Путина был исключен из СПЧ, а также снят с должности директора Института массмедиа РГГУ. Сам он говорил, что речь идет не об увольнении из университета, а о переходе на другую должность.