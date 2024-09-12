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Познер назвал качества Сванидзе, за которые его всегда уважали

Познер напомнил, что Сванидзе не прогибался ни при каких обстоятельствах

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Владимир Песня/РИА Новости

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе всегда оставался очень порядочным человеком и никогда не подстраивался под обстоятельства. Так в беседе с 360.ru о нем высказался телеведущий Владимир Познер.

Познер рассказал, что был мало знаком со Сванидзе и не видел его много лет, однако знал, что он тяжело болен.

«Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал», — подчеркнул ведущий.

Напомним, Сванидзе ушел из жизни накануне в возрасте 69 лет в своей квартире в Москве, причиной назвали пневмонию. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева рассказала «Газете.Ru», что его «разбил инсульт».

Ранее Познер отреагировал на сообщения о своей госпитализации.

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