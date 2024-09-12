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Умер Николай Сванидзе

Журналист Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни

Журналист Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Информацию подтвердила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Он болел очень долго, очень много болел <...> Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго. Я до инсульта еще когда с ним общалась, понимала, что он тяжело болеет», — рассказала она «Газете.Ru».

По словам Меркачевой, в последнее время Сванидзе «пошел на поправку», однако «не смог восстановиться». Как сообщил Mash, журналист умер в своей квартире в Москве вечером 11 сентября в присутствии бригады скорой помощи, причиной стала пневмония. Он жаловался на проблемы с дыханием и температуру, но от госпитализации отказался.

В 2023 году Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких, некоторое время он находился в медикаментозном сне, а после улучшения состояния продолжил лечение в Израиле.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве, окончил исторический факультет МГУ. С 1991 года работал на российском телевидении, вел программы «Суд времени», «Исторический процесс», «Зеркало», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и другие. В 2007 году в прямом эфире комментировал церемонию прощания с первым президентом России Борисом Ельциным.

Сванидзе входил в Совет по правам человека, из которого его исключили в 2022 году по решению президента Владимира Путина. Также в 2010-2022 годах был директором Института массмедиа и рекламы РГГУ.

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