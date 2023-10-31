«Заставим возместить ущерб». В Дагестане ищут устроивших беспорядки в аэропорту

В Дагестане арестовали семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Всего по этому делу задержаны больше 140 человек. Депутат Госдумы Абакаров заявил, что дебоширы нанесли аэропорту повреждения на 285 млн руб. По его словам, выплатить ущерб должны сами дебоширы, власти начнут составлять их «черный список». 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива. Протестующие требовали прогнать прибывших евреев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Участники беспорядков

Верховный суд в Дагестане арестовал семерых задержанных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщила агентству ТАСС руководитель пресс-службы судебной инстанции Зарема Мамаева.

Как уточнили в суде, всех фигурантов дела заключили под стражу на срок от трех до 10 суток. Мужчин признали виновными по ч. 1 и 2 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»).

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе встречи с журналистами и руководителями республиканских ведомств, комментируя произошедшее в аэропорту Махачкалы, высказался об участниках беспорядков.

«Вы жалкие животные, трусы, смелые только в толпе, не показываете лиц, какие вы мужчины, какие вы кавказцы?» — сказал глава региона.

Ущерб от дебоша

Государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров назвал во вторник в своем Telegram-канале сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы. Протестующие, по его словам, по предварительным данным экспертов-оценщиков нанесли повреждения на 285 млн руб.

По словам парламентария, дебоширам хотят запретить пользоваться воздушной гаванью, пока они не возместят всю сумму ущерба. Как отметил депутат нижней палаты парламента, все устроившие беспорядки попали в объектив камеры наблюдения. Он пообещал составление «черного списка» в ближайшее время.

Абакаров отметил, что подсчет экспертов-оценщиков суммы ущерба от беспорядков не окончательный и продолжится позднее. «Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно», — подчеркнул он.

Провокаторы из-за рубежа

Парламентарий также рассказал о провокаторах, которые призывают разрушить некоторые объекты в Дербенте. По данным Абакарова, они создают группы в мессенджерах, созывая на митинги. Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 октября заявил, что жителей региона, которые захотят выйти на массовые беспорядки, тут же остановят с помощью оружия или задержат.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — сказал глава

Президент России Владимир Путин накануне возложил вину за эту ситуацию в Дагестане на украинские и западные спецслужбы.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — отметил глава государства.

Ситуация в аэропорту

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу. Протестующие требовали прогнать евреев, прилетевших из Израиля. Некоторые участники акции держали в руках флаг Палестины. На место пробыли полицейские, начались столкновения демонстрантов в сотрудниками правоохранительных органов. Позднее дебоширов удалось вытеснить.

В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. К 30 октября полицейские задержали 83 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. На следующий день глава региона Меликов сообщил о задержании еще около 60 человек.

По разным данным, всего в нападении на аэропорт участвовали более тысячи человек. По факту волнений СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России («Массовые беспорядки»).

Росавиация 29 октября объявила о закрытии аэропорта. Меликов во вторник заявил, что международный аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу.