«Они нужны экономике»: Дума одобрила индексацию для работающих пенсионеров

Законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам прошел все три чтения в Думе. Индексацию отменили в 2016 году, а теперь решили вернуть из-за нехватки кадров в стране. Некоторые эксперты считают, что специалистов сильно оттягивает военный сектор, поэтому началась недостача работников в других важных областях.

Госдума единогласным решением одобрила индексацию пенсий работающих пенсионеров, приостановленную с 2016 года. Об этом говорится на сайте Думы.

Депутаты приняли необходимые поправки в закон «О страховых пенсиях» сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Индексация начнет действовать с февраля 2025 года .

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в непростое время для поддержки людей», — указано в сообщении.

Володин подчеркивал, что сейчас против России введено более 21 тыс. санкций. Тем не менее президент Владимир Путин принял это «очень важное решение». Ранее спикер предлагал назвать возвращение индексации законом Путина.

«Давайте мы здесь не будем — каждая фракция — пытаться записать это на свой счет… Президент принимает это решение — он всегда поддерживал людей старшего поколения», — отмечал Володин.

Путин объявил о планах возобновить индексацию 7 июля во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — сообщил тогда президент.

Он отмечал, что возврат индексации обсуждали несколько лет, а сейчас совпало два фактора: стране не хватает рабочих рук, а на пенсию выходят уже «особо квалифицированные» специалисты.

«Они нужны экономике», — подчеркнул российский лидер.

Соответствующий законопроект по поручению президента внесла фракция «Единая Россия». Госдума рассматривала его в приоритетном порядке.

Как увеличится пособие работающим пенсионерам

У каждого размер пенсии индивидуальный, в зависимости от его трудового стажа. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обещала, что в среднем пенсии работающих вырастут минимум на 1,3 тыс. руб.

«Мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — описывала Голикова.

Доплаты работающим пенсионерам рассчитают исходя не из текущего размера пенсии человека, а на основе того, какой она была бы с учетом всех индексаций с 2016 года . Этот показатель на каждого человека уже известен, поскольку на бумаге пенсии продолжали индексировать (согласно требованиям законодательства).

«Возьмем условно пенсионера, который работает с 2016 года и по сей день. Допустим, что в 2016 году он получал 16 тысяч рублей пенсии . Каждый год проходила индексация в среднем на тысячу рублей. И таким образом, за минувшие восемь лет его «документальная» пенсия достигла 24 тысяч. Но! На руки он получает по-прежнему 16. 24 тысячи мы умножим на пять процентов — это прогнозное значение инфляции — и получим 1200 рублей. Именно эти 1200 и добавятся к той пенсии, которую человек получает на руки. То есть по итогам индексации в 2025 году его пенсия вырастет до 17 200 рублей . Но при этом компенсировать недополученные деньги за восемь лет не будут», — разъясняла член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Когда пенсионер прекратит работать, он начнет получать уже всю «документальную» сумму выплат. Если человек из примера выше уволится в 2025 году, его пенсия вырастет до 25 200 руб.

В 2025 году пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля по уровню инфляции и с 1 апреля, когда изменяется размер индивидуального пенсионного коэффициента в связи с ростом средней заработной платы.

Как это изменит рынок труда

По оценкам Думы, в России работают 8 млн пенсионеров . Володин говорил, что на индексацию их пенсий понадобятся триллионы рублей, но «все возможно». Под этот вопрос в бюджет заложили на три ближайших года 533 млрд руб. Государство пошло на этот шаг, поскольку стране остро нужны кадры, а все больше людей уходит в связанную с армией часть экономики, считает ведущий экономист автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр Олега Григорьева «Неокономика» Александр Виноградов.

«Людей вымывает из различных секторов экономики СВО и потребности ОПК... Туда перекочевывают люди, оголяя иные сектора. А они тоже нужны и важны, и далеко не все можно закрыть трудолюбивыми иностранными специалистами или же молодежью... Деньги [на индексацию], понятно, из бюджета. Опять же государству стало надо — и они немедленно нашлись... Пропадет эта потребность — и индексацию могут отменить», — рассуждал Виноградов.

Он предполагал, что индексация пенсий может не закрыть дефицит кадров. Не все «соблазнятся столь щедрым предложением», предположил экономист. Бессараб также говорила, что индексация вряд ли выведет в «белый сектор» пенсионеров, которые трудятся в теневой части экономики.

«Работа в неформальном, теневом секторе с наличием или отсутствием индексации не связана — тут люди уже руководствуются другими причинами», — указала депутат.