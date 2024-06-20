Работающие пенсионеры не получат выплаты за приостановку индексации

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля следующего года, внесенный в Государственную думу Российской Федерации, не предусматривает компенсации за ее приостановку в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

В публикации отмечается, что поправки планируется внести в закон «О страховых пенсиях». Нововведение предполагает, что работающие пенсионеры будут получать страховые выплаты, а также доплату к ним в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств.

До этого руководитель Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. В начале июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2025 года индексация выплат возобновится и поручил «Единой России» и правительству подготовить соответствующий проект. Закон намерены принять в весеннюю сессию.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.