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Экономист назвал причину возврата индексации пенсий работающим россиянам

Экономист Виноградов: дефицит кадров требует возврата индексации пенсий

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Depositphotos

Инициатива вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам в России появилась на фоне дефицита кадров на рынке труда, который вызван проведением спецоперации и потребностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал ведущий экономист автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр Олега Григорьева «Неокономика» Александр Виноградов.

«Людей вымывает из различных секторов экономики СВО и потребности ОПК. Государству это надо с аршинной буквы Н, оно вваливает в это деньги, эти виды деятельности становятся более привлекательными, туда перекочевывают люди, оголяя иные сектора. А они тоже нужны и важны, и далеко не все можно закрыть трудолюбивыми иностранными специалистами или же молодежью», — сказал эксперт.

Он уточнил, что в современных условиях трудовые ресурсы приходится искать «отовсюду», когда же при нормальных условиях вопросы занятости, зарплаты и потребности в определенных кадрах может отрегулировать рынок. Виноградов также допустил, что в дальнейшем индексацию пенсий могут отменить, когда пропадет потребность в этом.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Отмечается, что законопроект затронет порядка 7,87 миллиона человек. В среднем минимальное увеличение пенсии после индексации должно составить 1,3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, когда примут закон об индексации пенсий работающим россиянам.

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