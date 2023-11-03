8,5 лет тюрьмы за фейки об армии России. Суд вынес приговор Верзилову

Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом) перед зданием Следственного комитета РФ в Москве, 2020 год

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, обвиняемого по делу о распространении фейков об армии. Ему также запрещено администрировать интернет-сайты следующие четыре года. Сам Верзилов давно уехал из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (издание и он сам включены в список СМИ-иноагентов) заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает сайт издания.

Согласно приговору Басманного суда Москвы, Верзилову на протяжении четырех лет запрещено администрировать интернет-сайты.

«Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», — огласила решение судья Наталия Дударь (цитата по РИА Новости).

Сторона обвинения просила приговорить Верзилова к девяти годам колонии.

Верзилов стал фигурантом уголовного дела по статье о фейках в ноябре 2022 года. Он сообщил, что ему предъявили обвинение из-за двух твитов и двух постов в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) о событиях в Буче. В СКР заявили, что издатель «создал реальную угрозу для формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции», а его посты могут «причинить вред интересам» России.

В отношении Верзилова также расследуется еще одно уголовное дело — по статье о неуведомлении о втором гражданстве.

Уход с поста

В октябре Верзилов покинул пост издателя «Медиазоны», пояснив, что его деятельность ставит под сомнение неангажированность и независимость издания. В своем комментарии он напомнил, что был основателем и издателем «Медиазоны» с начала ее работы в 2014 году, и отметил, что за все это время никогда не вмешивался в редакционную политику.

Но его участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ «для некоторых ставит под сомнение неангажированность и независимость «Медиазоны», чего не должно возникать по отношению к любимому изданию», подчеркнул Верзилов.

«Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия издателя, оставшись отцом-основателем «Медиазоны» (напомню, что у издания есть еще и матери-соосновательницы!) А отцы и матери в работу издания, конечно, не вмешиваются», — написал он.

В октябре на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Верзиловым. Издатель рассказал журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что работает на ВСУ, выполняя «разведывательные и логистические задачи». «Мой случай абсолютно не единичный. Существует в украинской армии достаточное количество граждан России, которые занимаются тем, что воюют на стороне Украины и занимаются функциями внутри разных сил обороны», — отмечал Верзилов.

Сроки за фейки

Срок в 8,5 лет тюрьмы по ч.2 ст. 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») ранее назначили и оппозиционеру Илье Яшину (признан в РФ иностранным агентом) за «ложные сведения о действиях ВС РФ в городе Буча», сообщенные по мотивам «политической ненависти». В Следственном комитете РФ заявили, что мотивом преступления являлась «политическая ненависть».

В апреле Мосгорсуд оставил в силе приговор Яшину.

Кроме того, 8,5 лет колонии за «фейки» о ВС РФ получил и автор канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом). Иванова также лишили права заниматься администрированием сайтов на 4 года.

4 октября Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима и лишил журналистку права администрировать сайты и страницы в соцсетях в течение четырех лет по статье о фейках о ВС РФ. Она находится в международном розыске.