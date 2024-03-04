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Илью Яшина* поставили на учет в колонии

Илью Яшина поставили на учет как склонного к распространению экстремизма

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Alexander Zemlianichenko/AP

Бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом), отбывающего наказание за фейки о российской армии, поставили на особый учет в колонии. Об этом Яшин рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь он числится как заключенный, склонный к «изучению и распространению экстремизма».

«Как объяснили надзиратели, связан этот статус с «политическим характером» моей уголовной статьи, а также с экстремистскими связями, в которых я ранее «был изобличен правоохранительными органами», — написал Яшин.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8 с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

В декабре 2023-го Яшина оштрафовали на 45 тыс. рублей из-за того, что он не использовал маркировку иноагента в своих публикациях в социальных сетях.

Ранее Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации Вооруженных сил РФ.

*  признан в РФ иностранным агентом
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