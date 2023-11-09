«Я ломал ее молотком»: Сын строителя Берлинской стены — об участии в ее сносе

Люди участвуют в разрушении Берлинской стены со стороны Западного Берлина, 10 ноября 1989 года

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена – символ холодной войны, граница между капиталистическим Западным и социалистическим Восточным Берлином. Тысячи человек пытались сбежать из ГДР через стену в поисках лучшей жизни. Падение «оборонительного антифашистского вала» ознаменовало поражение СССР и ГДР в противостоянии с капстранами. В годовщину исторического события «Газета.Ru» поговорила с сыном одного из строителей Берлинской стены о том, как он помогал ее сносить.

«Страна непуганых дурачков»

В начале ноября в Восточном Берлине на площади Александерплатц прошла массовая демонстрация – миллион человек. Под лозунгом «Мы – народ» жители ГДР требовали от социалистического руководства страны соблюдения Конституции – особенно статей 27 и 28, гарантий свободы слова и собраний.

На фоне советской Перестройки и отказа президента СССР Михаила Горбачева от силовой политики в странах социалистического блока, в Восточной Германии тоже началась эпоха перемен. Тоталитарное государство прекратило свое существование всего через считанные месяцы после демонстрации на Александерплатц. Две Германии объединились.

Но сначала должна была рухнуть Берлинская стена — один из главных символов холодной войны.

close 100% Жители Западного Берлина помогают жителям Восточного Берлина перебраться через Берлинскую стену, 10 ноября 1989 года Jockel Finck/AP

9 ноября восточногерманское телевидение сообщило – доступ в закрытый ранее Западный Берлин будет открыт. Десятки тысяч человек отправились к стене. Глава правительства ГДР Гюнтер Шабовски заявил, что все жители республики могли получить визы для посещения ФРГ. Число желающих достигло сотен тысяч.

В интервью «Газете.Ru» своими впечатлениями от событий тех дней поделился немецкий журналист Петр Леонтьев, в 1989 году – корреспондент немецкоязычного иновещания Московского радио, лично приложивший руку к разрушению Берлинской стены.

«Сносили Берлинскую стену не за один день. Мы приехали в Берлин вскоре после 9 ноября с женой. И увидели огромные очереди на пропускных пунктах, через которые жители Западного Берлина могли попасть в Восточный – и наоборот. Очень многие ГДРовцы устремились не только посмотреть на жизнь «свободного мира», но и получить пособие от властей ФРГ – тогда выплачивали солидную сумму», – рассказывает Петр.

Многие жители Восточного Берлина верили, что с падением стены и объединением Германии их уровень жизни и политических свобод станет сказочно высоким. Но их ждало разочарование.

close 100% Жители Западного Берлина празднуют падание Берлинской стены, 10 ноября 1989 года Thomas Kienzle/AP

«ГДР была страной непуганых дурачков. Они надеялись на то, что с приходом западной марки и открытием границ работать не надо будет, а можно будет наслаждаться прелестями демократии.

Оказалось, что это не совсем так, что работать надо. Многие предприятия закрылись, люди стали безработными, ощутили на себе, конечно, что у социализма были все-таки некоторые преимущества вроде гарантированного трудоустройства», – считает немецкий журналист.

Стена не сразу строилась

Возводить Берлинскую стену стали в августе 1961 года – по рекомендации Москвы (де-юре – после совещания первых секретарей коммунистических партий стран Восточного блока) и на основании решения Народной палаты ГДР.

Это произошло после очередного витка холодной войны – власти Западной Германии отказывались признавать власти ГДР, а восточногерманское правительство предъявило свои права на территорию Западного Берлина. Он после поражения Третьего Рейха был оккупирован войсками США, Великобритании и Франции, а Восточный Берлин оказался под контролем СССР.

close 100% Восточный и Западный Берлин, 1970-1980-е Global Look Press/Getty Images

«Пока стену не построили, берлинцы свободно могли перемещаться из советского сектора в сектора англичан, американцев и французов. Многие жители Восточного Берлина ездили в Западный на работу – там платили гораздо больше. К тому же, на Востоке на западные марки можно было купить всякие дефицитные товары в особых магазинах. Восточный Берлин очень хорошо снабжался – ну, по тогдашним советским меркам. Но в сравнении с Западным Берлином… Это были небо и земля, там уровень жизни был гораздо выше. Многие поэтому бежали туда» , – вспоминает Петр Леонтьев.

Пока стена не была построена, от радостей социализма к ужасам капитализма переметнулись тысячи человек. Экономические потери составляли, по данным властей ГДР, до 2,5 млрд марок в год. Чтобы остановить бегство трудящихся на Запад, в 1961 году стали строить стену.

close 100% «Прыжок в свободу» Шумана, 1961 год Peter Leibing/Wikimedia Commons

«Мой отец, убежденный немецкий коммунист, был членом так называемой кампфгруппы – ударного отряда. И вот эти кампфгруппы едва ли не за одну ночь возвели Берлинскую стену. Помню, как он приходил домой, уставший и небритый. Строил стену. В награду ему дали часы с гравировкой – участнику возведения «оборонительного антифашистского вала», так в ГДР официально называли стену», – рассказывает Петр.

Пока стена строилась, сбежать из Восточного Берлина можно было просто перепрыгнув через колючую проволоку – так сделал, к примеру, герой известного фотоснимка, солдат Вооруженных сил ГДР Конрад Шуман. Но «вал» перестраивали и укрепляли.

close 100% Строительство Берлинской стены в районе Потсдамской площади, август 1961 года picture-alliance/dpa/Global Look Press

И если в 1961 году из столицы ГДР сбежало более 200 тыс. восточных немцев, то в последующие годы число тех, кому удалось преодолеть «антифашистский вал» резко сократилось. Нарушителей – беглецов – расстреливали пограничники ГДР.

«Когда я был школьником, мне снился Западный Берлин. Вот хоть бы заглянуть туда, заглянуть одним глазком! И мне снилось, что я парю и перелетаю через эту стену» Петр Леонтьев немецкий журналист

По данным «Би-би-си», штази (спецслужба ГДР) выпустила тайный приказ расстреливать нарушителей границы на месте. Британская радиостанция также утверждает, что жертвами восточногерманских военных стали 1245 беглецов, но документально подтверждаются лишь восточногерманские данные о 125 расстрелянных при попытке убежать на Запад.

По данным Большой Российской энциклопедии, при попытке пересечения Берлинской стены погибли 192 человека. Из них восемь – пограничники, убитые с территории Западного Берлина. Ранены были около 200 человек, а арестованы – более 3 тыс. беглецов.

Но многие попытки в конце концов увенчивались успехом. Сбежать в ФРГ удалось 5075 людям, из них более 500 были дезертирами. Петр Леонтьев рассказал, что его родной дядя все же смог перебраться в Западный Берлин после неудачной попытки побега – «републикфлюха», бывшего в ГДР уголовно наказуемым деянием.

«Бежать дядя пытался с женой и ребенком по поддельным документам. Семью пограничники пропустили, а его фальшивый паспорт вызвал подозрения, выезд ему запретили. В итоге он оказался в тюрьме в Восточном Берлине.

Выехать на Запад ему помог известный адвокат, вероятно сотрудник штази – Вольфганг Фогель. Он занимался тем, что «продавал» узников ГДРовских тюрем на Запад – о, социалисты на этом очень хорошо зарабатывали! Власти ФРГ миллиарды заплатили за арестованных и заключенных. Так моего дядю продали на Запад».

close 100% Автомобиль проезжает через Чекпойнт Чарли (КПП «Чарли») в Берлине, 1976 год Edwin Reichert/AP

Последняя масштабная перестройка Берлинской стены прошла в 1975 году. Общая длина ее составляла 106 км, высота – почти 4 метра. Еще пара сотен километров была закрыта для людей металлическими сетками и заборами под электрическим током. Вдоль стены построили 302 вышки для стрелков, устроили контрольную полосу с песком – чтобы искать следы беглецов.

По словам Петра Леонтьева, его самого чуть не арестовали, когда он попытался приблизиться к стене, чтобы посмотреть на Западный Берлин.

«Там везде висели плакаты – «Не подходить! Проход воспрещен!» и всякое такое – не только по-немецки было написано, но и по-русски тоже. В один мой приезд из Москвы отец по делам поехал в Госплан ГДР – а это ведомство находилось в бывшем здании министерства пропаганды Геббельса, кстати. Отец пошел внутрь, а я пошел к стене – посмотреть в дырки (наверное, ее ремонтировали, и был виден западный сектор).

Вдруг скрип тормозов, подбегают полицейские гэдээровские. Я сделал сразу вид, что я идиот – причем не простой, а идиот из Советского Союза. Показал восточноберлинским полицаям свой паспорт гражданина СССР. Они и говорят мне – вот дурак, там же и по-русски написано, что нельзя подходить. Отпустили. Отца бы кондрашка хватила, если бы он узнал».

Петр добавил, что стену просто так было не преодолеть – она мало того, что широкая и высокая, наверху не за что было уцепиться, кое-где стекло вставляли в бетон, клали бок о бок покрышки – чтобы колючую проволоку не натягивать.

И разрушили стену не сразу

В ноябре 1989 года десятки тысяч взбудораженных восточных берлинцев устремились к Берлинской стене – после объявления властей об открытии КПП на Запад.

Пограничники поначалу пытались оттеснить людей, используя водометы, но быстро прекратили. В ночном воздухе царила атмосфера невиданного праздника.

«Прожекторы, толкотня, ликование. <...> Со сторожевых вышек, уже окруженных толпой, смотрят вниз солдаты. Аплодисменты каждому «Трабанту» (малолитражный автомобиль производства ГДР – «Газета.Ru»), каждой смущенно приближающейся группе пешеходов… Любопытство гонит нас вперед, но присутствует и страх, что может произойти что-то ужасное», – приводила газета Volkszeitung слова одной из свидетельниц прорыва Берлинской стены.

Более 3 млн человек посетили ФРГ в течение следующих трех дней. Берлинская стена продолжала стоять еще какое-то время.

close 100% Берлинская стена, 1986 год Thierry Noir/Wikimedia Commons

«Всего за пару месяцев до падения стены мы с отцом снова ехали по Берлину вдоль этого жуткого сооружения. Я сказал ему – папа, когда-нибудь эта стена рухнет. Он, правоверный коммунист, на меня посмотрел и ответил, что я дурак, и стена должна стоять. Да, неприятно, но неизбежно, говорил отец. Через пару месяцев Берлинская стена пала», – рассказывает Петр.

По его словам, он приехал в Берлин уже вскоре после 9 ноября.

«Хаос, ворота распахнули, и стало всем ясно, что тоталитаризм рушится.

Стену облепили веселые люди с молотками и скарпелями – их называли по-немецки «стенные дятлы». Они ее разбивали с треском и даже давали напрокат за деньги поколотить. Я тоже ее ломал молотком. Так я поучаствовал в разрушении Берлинской стены – у меня даже осталось несколько осколков бетона.

С западной стороны стена была разукрашена всякими граффити и лозунгами, и эти кусочки были внутри серыми, а снаружи – разноцветными от краски», – говорит он.

close 100% Пограничники ГДР стоят у разрушенной Берлинской стены, 11 ноября 1989 года Lionel Cironneau/AP

Уже к августу 1990 года стена была снесена – с помощью строительной техники. В память о холодной войне власти объединенной Германии оставили стоять лишь пару небольших фрагментов железобетонного занавеса.